Solarworld: Kein Rückzug aus Freiberg

Sprecher nennt Gerücht "Unsinn" und "ärgerlich"

erschienen am 17.12.2016



Freiberg. Entschieden hat der Solarworld-Konzern Gerüchten widersprochen, sich bis 2019 komplett aus Freiberg verabschieden zu wollen. "Ein solches Gerücht ist Unsinn und zudem ärgerlich, da es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert", sagte Milan Nitzschke, zuständig für PR und Öffentlichkeitsarbeit in der Bonner Konzernzentrale. Zwar sei es richtig, dass Solarworld unter anderem die Arbeitsteilung der Standorte in Freiberg und Arnstadt verbessern möchte - "damit nicht alle alles machen müssen, sondern die jeweiligen Standortstärken optimal eingesetzt werden können", so Nitzschke. "Dabei ist ausdrücklich hervorzuheben, dass es sich um erste Überlegungen, nicht um Entscheidungen handelt", betonte er. Die Mitarbeiter wüssten über die Ziele Bescheid. Überlegungen würden in den kommenden Wochen konkretisiert und mit Aufsichts- und Betriebsrat beraten. Für Details sei es zu früh.

Zu den Gerüchten über einen möglichen Rückzug von Solarworld aus Freiberg bis 2019 hatten die "Freie Presse" mehrere Leseranfragen erreicht. Aber auch der Betriebsrat verwies die Gerüchte auf Anfrage ins Reich der Fabeln. Wegen Preisdrucks aus China steht Solarworld wirtschaftlich unter Druck. Im jüngsten Quartalsbericht war die Lage als "sehr schwierig" eingeschätzt worden. Bis Anfang Dezember hatten einer Freiberger Solarworld-Sprecherin zufolge 280 Leiharbeiter das Unternehmen verlassen müssen. 100 Leiharbeiter würden noch in den drei Werken in Freiberg-Süd, Freiberg/Hilbersdorf sowie im Gewerbegebiet Saxonia eingesetzt. Die 1200 festangestellten Mitarbeiter seien nicht betroffen. (fhob)