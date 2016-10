StraÃŸenbau: Freie Fahrt zwischen Holzhau und Kreisgrenze

Straßenbau: Freie Fahrt zwischen Holzhau und Kreisgrenze

erschienen am 13.10.2016



Holzhau. Ab Freitagnachmittag haben Fahrzeuge wieder freie Fahrt zwischen Holzhau und dem Knoten S 185/S 184 (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Wie Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Verkehr und Straßenbau (Lasuv), bestätigte, erfolgt am Freitagvormittag die Abnahme des Straßenbauprojekts, danach werde die Vollsperrung aufgehoben. Neben der Fahrbahn wurden die Bankette, Böschungen und Gräben erneuert. Die beiden Bauabschnitte hatten eine Gesamtlänge von 5,9 Kilometern. Das Lasuv hatte Kosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro dafür eingeplant.

Der Ausbau der Muldentalstraße in der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle soll im nächsten Jahr und 2018 fortgesetzt werden. Laut Bürgermeister Michael Funke (parteilos) würden die Planungen dazu bereits im vollen Gange sein: "Wir sind dann als Gemeinde involviert, da wir für die Gehwege zuständig sind." 2014 wurde das erste Stück zwischen B 171 und Ortseingang Rechenberg-Bienenmühle auf Vordermann gebracht. Zudem wurde das Teilstück mit einer neuartigen Straßenmarkierung versehen. (jwa)