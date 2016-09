TatverdÃ¤chtiger bei Containerbrand gestellt

Tatverdächtiger bei Containerbrand gestellt

erschienen am 26.09.2016



Freiberg. Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag im Zusammenhang mit einem Containerbrand auf der Ziolkowskistraße in Freiberg einen Tatverdächtigen gestellt. Laut Polizei bemerkten Beamte gegen 1 Uhr den Brand des Abfallcontainers und alamierten die Feuerwehr. Während der Löscharbeiten stellten die Polizisten in der Nähe des Tatortes einen 34-jährigen sowie zwei 30-jährige Männer. Gegen einen der 30-Jährigen erhärtete sich der Verdacht, dass er in Verbindung mit dem brennenden Container stehen könnte. Zudem stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er eine ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an. (fp)