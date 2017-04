Theater: "Eine schwierige Balance"

Man kennt sie aus der Zeitung, aus dem öffentlichen Leben. Für die "Freie Presse" zeigen Macher aus Mittelsachsen ihre private Seite. Heute: Ralf-Peter Schulze, Intendant am Mittelsächsischen Theater.

Von Astrid Ring (Text) und Detlev Müller (Foto)

erschienen am 15.04.2017



Freiberg. Mit einer Mischung aus Neugier und Skepsis beginnt Ralf-Peter Schulze das Gespräch. Nicht über seine Person, sondern über seine Arbeit will er sich in der Öffentlichkeit erklären - lässt er wissen. Dennoch willigt er ein in diese Fragen, deren Antworten das Bild eines Menschen formen, der Theater als hohes Gut bewahren und entwickeln will. Raum für die Muße? - Eingeschränkt, möchte man urteilen. Doch mehr Platz als hier in einem kleinen Büro unterm Theaterdach braucht der Mann offenbar nicht für seine Gedanken, während er auf die Fragen wartet. Antwortet er, dann ist es nicht der eine bedeutungsschwere Satz. Nein, der Intendant des Mittelsächsischen Theaters formuliert, stellt in Frage, formuliert neu und begründet.

Er wächst quasi mit und im Theater auf - die Mutter Sängerin am Nationaltheater in Weimar, der Vater Horst Schauspieler. Ein bekannter, der schon frühzeitig einen künstlerischen Qualitätsbegriff prägt. Geboren 1955 in Weimar, zieht die Familie nach Dresden, als der Sohn drei Jahre alt ist. Dort kommt die Klavierlehrerin ins Haus. "Zuerst musste - später durfte ich ein Instrument lernen. Aber dann war es doch die Gitarre für mich", erinnert sich Schulze. Auch an seine Ausbildung an dem Instrument später in Berlin bei Konzertgitarrist Adalbert Quadt.

Nach der Schule ist es dennoch die Schauspielerei, der sich Schulze zuwendet. Er studiert an "der ,Ernst Busch'", wie er die Hochschule für Schauspielkunst in Berlin nennt. Begegnungen mit Theaterregisseur Thomas Langhoff und erlebte Szenenstudien prägen ihn. "Da bekam ich eine eigene Vorstellung vom Schauspielerberuf und habe auch meine spielerische Individualität erkannt", sagt er. Zehn Jahre setzt er sie als Schauspieler am Nationaltheater Weimar um, gibt unter anderem den Brackenburg in Goethes "Egmont", an die 100mal den Kontrabassisten in Patrick Süskinds Einpersonenstück "Kontrabass".

In Weimar beginnt auch das Interesse von Ralf-Peter Schulze an der Regie. Schulze erinnert sich an aufgeregte Chefdramaturgen, im Rang sitzende Partei-Kreisleitungsmitglieder, Diskussionen um die Brisanz des Politischen in der Theaterarbeit. Er erlebt abreisende Regisseure, und sieht Künstler, denen die Inszenierungen im Endprobenprozess abgenommen wurden, weil deren Weltsicht das System provozierte. Er bekommt Lust daran zu ergründen, "wie sich das Theater in einer sich verändernden Gesellschaft findet". Die Wende in der DDR steht bevor. Ein neuer Weg beginnt: Schulze inszeniert erste Stücke in Weimar.

1990 geht er als Regisseur an das Landestheater Eisenach. Er inszeniert unter anderem "Nathan der Weise" und befasst sich mit den Auswirkungen des Theaters auf die Gesellschaft. "Damals gab es die ersten furchtbaren Diskussionen, Theater ausschließlich unter ökonomischen Aspekten zu sehen", denkt der 61-Jährige zurück. Das Theater Eisenach ist - wie andere Bühnen - keine kulturelle Festung mehr. Es verliert eine Sparte nach der anderen. Schulze: "Es gab keinen Halt mehr vor kultureller Substanz." Diese Unfälle passierten immer noch, erklärt er und spannt den Bogen zur Rolle des Theaters als "humane Werte erhaltende, verteidigende, integrative Institution einer Gesellschaft".

Doch der "Markt" diktiert jetzt die Werte - schafft sie ab, wenn sie hindern, ist er überzeugt. Heute hat das Thema der "alternativen Fakten" eine die Demokratie gefährdende Entwicklung genommen, sagt er. Talkshows von Stammtischqualität und Kochshows im Fernsehen blieben nicht ohne Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung.

Nach beruflichen Stationen als Regisseur in Gießen, Plauen, Altenburg-Gera, Bautzen und Cottbus kommt Schulze als Schauspieldirektor an das Theater Neustrelitz und wird 2000 Intendant und Geschäftsführer an der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg. In Neustrelitz beginnt er seine szenische Arbeit als Opernregisseur, erhält mehrere Ehrungen. Dort arbeitet er bis 2011. Wie viele will der geschiedene Vater zweier erwachsener Kinder in der zweiten Lebenshälfte eine neue Herausforderung, wie er sagt. Er bewirbt sich auf die frei werdende Stelle des Intendanten am Mittelsächsischen Theater - und kommt an. Schulze sieht im Votum der Gesellschafter den Auftrag, die Theaterarbeit inhaltlich und strukturell zu verändern. "Eine verstärkte Ausrichtung hin zum Kunstbetrieb war das Ziel", erklärt er.

In Freiberg aber schlagen ihm hohe Erwartungen und große Enttäuschungen entgegen. "Es gab wenig dazwischen", resümiert er heute. Und er führt es auf die Angst vieler vor der anstehenden Veränderung, die ein Intendantenwechsel mit sich bringt, zurück. Doch er will nicht Sparten abwickeln - im Gegenteil: "Die Theater werden ihrem künstlerischen Auftrag am besten als Ensembletheater gerecht", erklärt er und ist überzeugt: Ein Ensemble prägt durch seine Künstler das soziale und kulturelle Gefüge einer Stadt wesentlich mit. Dennoch trennt sich Schulze in einem Prozess der Auseinandersetzung von "jenen, die eine gemeinsame Idee von Theater nicht teilen können". Denn Theaterarbeit sei an Menschen gebunden, die miteinander interagieren. Hier individuelle Interessen zu einer Gesamtausstrahlung des Hauses zu führen, ist Aufgabe - so seine Überzeugung.

Als Intendant sieht sich Schulze nicht nur als jemand, der diesen Apparat lenkt. Er sieht sich als "Ermöglicher" - will das Theater mit neuen Inhalten versehen, will mobilisieren. "Das ist eine schwierige Balance", sagt er. Mehr studentisches Publikum registriert er ebenso wie eine Mittelschicht, die sich dem Theater wieder mehr zuwendet.

Seinen Platz in Freiberg hat Ralf-Peter Schule gefunden, die Berührungsängste sind abgelegt, schätzt er ein und meint damit nicht nur einen Freundeskreis in der "kleinen Kultur- und Wissenschaftsstadt mit reicher Biografie". "Es ist spannend, was hier passiert", resümiert er mit Blick auf jene Menschen, "die viel für ihre Stadt tun". Und meint damit auch die vielen Partner für das Theater im Zentrum Freibergs.

