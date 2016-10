Tödlicher Bahn-Unfall bei Freiberg - Mensch von Zug erfasst

Binnen weniger Tage gibt es den zweiten Vorfall auf den Gleisen durch die Bergstadt. Am Montag ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen. Die Verantwortlichen und die Bundespolizei sehen dennoch keinen Grund, die Strecke sicherer zu machen.

Freiberg. Es ist noch am frühen Montagmorgen, als die letzten Fahrgäste der Mitteldeutschen Regiobahn den Hang von den Bahngleisen in Freiberg hinauf zur Claußallee erklimmen. Die Feuerwehr hat gemeinsam mit der Polizei Leitern auf die Hänge gelegt, damit die Menschen, die teilweise Koffer dabei haben, besser Tritt fassen können.

Von Kai Kollenberg (mit wjo)

erschienen am 17.10.2016



Oben an der Straße stehen bereits Taxen bereit, die die 17 Reisenden zu ihrem Zielort fahren sollen. Denn den Bahnhof in Freiberg hat der Zug MRB 26961 nicht mehr erreicht. Auf offener Strecke wurde er zum Halt gezwungen. Am Ortseingang Freiberg kam es am Montagmorgen zu einem Unfall, bei dem ein Mensch starb.

Der Vorfall ist binnen fünf Tagen der zweite an der Bahnstrecke. Erst am vergangenen Donnerstag war eine 16-Jährige von einer Bahn leicht verletzt worden. Sie war auf den Gleisen unterwegs gewesen und hatte - sie spielte mit ihrem Handy - den Zug nicht kommen hören. Nur weil ein Zugführer, der in der Gegenrichtung unterwegs war, die Jugendliche schon früh gesehen hatte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Züge fuhren aufgrund dieser Warnung lediglich mit Schrittgeschwindigkeit.

Bei dem tödlichen Unfall vom Montag ist der Hintergrund indes noch vollkommen unklar. Die Bundespolizei, die den Hergang untersucht, teilt auf Anfrage nur mit, dass sich der Unfall gegen 5.30 Uhr nahe dem Bahnhof Freiberg ereignet habe. Die Strecke war demnach mehrere Stunden lang, bis 10 Uhr gesperrt. Andere Züge wurden um Freiberg herum umgeleitet. Zwischen Dresden und Chemnitz entfielen dadurch alle Stopps.

Einen Zusammenhang zwischen beiden Unglücksfällen schließt die Bundespolizei nach ersten Erkenntnissen aus. "Das ist purer Zufall", sagt eine Sprecherin der Bundespolizei auf Anfrage der "Freien Presse". "Die beiden Fälle hängen, denke ich, nicht zusammen. Es gibt keine Parallelen."

Und doch sind Einsätze an den Freiberger Gleisen keine Einzelfälle - weil sich dort Personen aufhalten, die dort nichts zu suchen haben. Im September 2015 erregte ein Hubschrauber-Flug der Bundespolizei große Aufmerksamkeit. Die Besatzung hatte spielende Kinder auf der Bahnstrecke Freiberg-Chemnitz entdeckt und verscheuchte sie mit Lautsprecherdurchsagen. Wenig später griffen die Kollegen der Polizeidirektion Chemnitz drei Mädchen und drei Jungen zwischen 8 und 14 Jahren auf.

Dennoch sieht die Bundespolizei die Freiberger Strecke nicht als Schwerpunkt von derartigen Vorfällen an. Der Abschnitt sei unauffällig gegenüber anderen, heißt es auf Anfrage. Beispielsweise im Chemnitzer Stadtgebiet müssten die Kollegen häufiger eingreifen, so eine Sprecherin.

Auch die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) will nicht von einer neuen Situation mit Blick auf Freiberg sprechen. Die Pressestelle

verweist ebenso wie die Bundespolizei darauf, dass die jüngsten Unfälle nicht im Zusammenhang stünden.

Die Freiberger Strecke habe kein "außergewöhnliches Gefahrenpotenzial". Sonst hätte die MRB auch schon in Absprache mit der Bundespolizei und der Deutschen Bahn, die das Schienennetz zur Verfügung stellt, Vorkehrungen getroffen, heißt es vonseiten des regionalen Zugunternehmens. Bisher sei dies nicht nötig gewesen.