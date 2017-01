Turmbau zu Freiberg: Bibliothek wird bis zu 40 Meter hoch

Der Freistaat zeigt erstmals Ansichten, wie das Messeplatz-Areal in wenigen Jahren aussehen wird. Noch in diesem Frühjahr soll mit den ersten Arbeiten begonnen werden.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 27.01.2017



Freiberg/Dresden. Lange hatte sich der Freistaat zurückgehalten. Bilder von der Campuserweiterung, die demnächst auf dem Freiberger Messeplatz entstehen soll, blieben unter Verschluss. Zwar wurden Eindrücke im Stadtrat immer mal wieder präsentiert. Auch der Rektor der TU Bergakademie zeigte bei einem Vortrag gerne erste Ideen zur Universitätsbibliothek und zum neuen Forschungszentrum. Der Freistaat blieb zunächst aber hartnäckig. Das Projekt sei nicht vollkommen fertig, hieß es stets auf Anfrage. Noch sei alles im Fluss, die Planungen nicht abgeschlossen.

Doch nun hat der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) den Vorhang ein klein wenig gehoben und drei Grafiken freigegeben, die eine Ahnung davon geben, wie das Areal künftig aussehen könnte.

Allerdings, darauf legt das SIB Wert, bilden diese "Skizzen" nur einen Planungsstand ab. Soll heißen: Änderungen an der Gestalt der Gebäude sind in den kommenden Wochen und Monaten nicht ausgeschlossen. Darauf hatte in der jüngsten Sitzung des Stadtrates auch ein Vertreter des Staatsbetriebes hingewiesen.

Nach jetziger Vorstellung sollen beispielsweise beide Gebäude eine Klinkerfassade erhalten, die ins Rötliche schimmert. Offen ist demnach aber, ob alle Gebäudeteile damit ausgestattet werden.

Einen prägenden Eindruck im Bild der Stadt dürfte - das ist zumindest bereits auf den ersten Arbeiten zu erahnen - der Eingang samt Turm hinterlassen, der zur neuen Universitätsbibliothek und zum Hochschulzentrum führt. 40 Meter hoch soll das Gebäude nach den aktuellen Planungen werden. Zum Vergleich: Der höchste Turm der Altstadt - der Turm der Petrikirche - ist 72 Meter hoch.

Der Rektor der Bergakademie, Klaus-Dieter Barbknecht, hatte bereits im vergangenen Jahr seine Begeisterung für die architektonischen Ideen geäußert: "Die Gebäude sollen ein Landschaftsmerkmal werden, etwas das heraussticht", sagte er in der "Terra mineralia", als er die Zukunft der Freiberger Hochschule im Sommer skizzierte.

Deutlich wird auch das Bemühen der Planer und Architekten, das Forschungszentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffumwandlung nicht auf einen reinen Laborbau zu reduzieren. In der Vorstellung der Architekten soll der Innenhof zum Verweilen einladen. Hier, so zeigt es die Skizze, soll mit Bäumen und Sitzgelegenheiten ein Ruhepol entstehen.

Spätestens 2020 sollen die beiden neuen Universitätsstätten fertiggestellt sein. In diesem Frühjahr - wahrscheinlich im April oder im Mai - will der Freistaat auf dem Messeplatz mit den Vorarbeiten beginnen. Die Stadtverwaltung Freiberg muss deswegen einen alternativen Standort für den Rummel zum Bergstadtfest finden. Geplant ist bisher, dass die Fahrgeschäfte am letzten Juni-Wochenende auf zwei verschiedenen Arealen aufgestellt werden.