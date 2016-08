Umleitungen wegen KreisstraÃŸenbau in CÃ¤mmerswalde

Umleitungen wegen Kreisstraßenbau in Cämmerswalde

erschienen am 31.08.2016



Cämmerswalde. Am kommenden Montag beginnt der zweite Abschnitt des Kreisstraßenbaus in Cämmerswalde. Die rissige Ortsdurchfahrt wird auf einer Länge von etwa 650 Metern, von der Hauptstraße 100 bis zum Grundstück Nr. 70, saniert. Dabei erhält sie eine einheitliche Breite von 5,50 Metern, teilte André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes, mit. Die Arbeiten sollen planmäßig Ende Mai 2017 beendet sein, eingerechnet eine Winterunterbrechung. Eine Vollsperrung ist erforderlich.

Der Verkehr wird über die S 211 Neuhausen-Rauschenbach-Neuwernsdorf-Deutschgeorgenthal umgeleitet. Der Schulbusverkehr werde laut Kaiser über gesonderte Fahrpläne abgesichert. Die Kosten beziffert das Landratsamt mit rund 420.000 Euro, 90 Prozent erhalten eine Förderung über den kommunalen Straßen- und Brückenbau. (fp)