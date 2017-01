Unbekannte entsorgen Heizöltank in Steinbruch

erschienen am 20.01.2017



Öberschöna. Unbekannte Täter haben am 17. Dezember in einem ehemaligen Steinbruch der Gemeinde Öberschöna ein Heizöltank entsorgt. Aufgrund der Größe des Tanks ist davon auszugehen, dass dieser mit einem Transporter, Lkw oder Anhänger zur Ablagestelle transportiert wurde.

Wer kann Angaben zu dem Tank und der Tat machen? Unter der Telefonnummer 03731700 nimmt das Polizeirevier Freiberg Hinweise entgegen. (fp)