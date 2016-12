Unbekannter schlägt mit Baseballschläger auf Mann ein - Zeugen gesucht

erschienen am 06.12.2016



Freiberg. Ein Unbekannter soll am Montagabend an der Schönlebestraße in Freiberg mit einem Baseballschläger auf eine andere Person eingeschlagen haben. Das zumindest beobachtete ein Anwohner, der zuerst Schreie gehört, daraufhin aus dem Fenster geschaut und dann die Polizei informiert hatte.

Seinen Angaben zufolge lag ein Mann auf dem Bürgersteig, während eine anderer mit dem Baseballschläger zuschlug. Ein Begleiter des Täters soll zudem einen vorbeifahrenden Pkw-Fahrer bedroht haben, der daraufhin in Richtung Berthelsdorfer Straße weiter gefahren sei.

Beim Eintreffen der Polizisten waren allerdings weder Täter noch Opfer vor Ort. Die Beamten stellten am vermeintlichen Tatort einen zerbrochenen Baseballschläger und eine Uhr sicher. Laut Zeuge soll das Opfer etwa 1,80 Meter groß und europäischen Typs gewesen sein. Bekleidet war er mit einer hellbraunen Jacke, grauen Jeans und dunklen Schuhen. Er soll dunkle, mittellange Haare und eine muskulöse Figur gehabt haben. Der Täter mit dem Baseballschläger soll 1,80 Meter groß sein und eine Glatze gehabt haben. Bekleidet war er mit einer blauen Hose und einer dunklen Jacke. Der Begleiter des Täters soll zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß gewesen sein, eine schlanke Figur und eine helle Hautfarbe gehabt haben. Er soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein und ebenfalls einen Baseballschläger mit sich geführt haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Freiberg, Telefon 03731 70-0. (fp)