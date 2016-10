Unfall - Fünf Schwerverletzte bei Frontalkollision

erschienen am 24.10.2016



Großhartmannsdorf. Eine folgenschwere Kollision zwischen einem BMW und einem Ford Mondeo hat sich gestern Vormittag ereignet. Laut Polizei war ein 77-Jähriger mit seinem Mercedes etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang Großwaltersdorf in Richtung Eppendorf aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Ford (Fahrer: 52) kollidiert. Dabei wurden fünf Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Feuerwehren Großhartmannsdorf, Großwaltersdorf und Eppendorf rückten mit 35 Einsatzkräften aus. Sie befreiten zwei Menschen aus ihren Autos, so Wehrleiter Philipp Preißler. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. (smc/hh)