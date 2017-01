Uni-Bibliothek: Stadtrat billigt Bebauungsplan

erschienen am 12.01.2017



Freiberg. Der Freiberger Stadtrat hat am Donnerstagabend den Entwurf für den Bebauungsplan zur neuen Unibibliothek und für das neue Forschungszentrum einstimmig angenommen. Der Entwurf kann somit öffentlich ausgelegt werden. Vertreter des Freistaates machten im Stadtrat deutlich, dass sie damit rechnen, dass die beiden geplanten Gebäude 2019/20 fertig sein sollen. In diesem Frühjahr sollen die ersten Arbeiten beginnen. Dann soll mit Baumfällungen begonnen werden. Der Messeplatz wird im April/Mai zudem eingezäunt, um die Baustelle zu sichern. Die erste Baugrube für das neue Forschungszentrum wird voraussichtlich im Juli ausgehoben. (kok)