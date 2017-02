Veronika Bellmann verlässt Mittelsachsen

Die Eppendorferin ist nach Dresden gezogen und legt ihr Kreistagsmandat nieder. An ihrer Arbeit für ihren Bundestagswahlkreis will sie allerdings keine Abstriche machen.

erschienen am 28.02.2017



Eppendorf/Freiberg. Auf ihrer Internetseite wirbt Veronika Bellmann: "Ihre Bundestagsabgeordnete für Mittelsachsen". Dass dies nach ihrem Umzug von Eppendorf nach Dresden so bleiben soll, daran lässt die 56-Jährige keinen Zweifel: Im September bewirbt sie sich um die fünfte Amtszeit. Im Herbst ist sie vom 1000 Mitglieder zählenden CDU-Kreisverband als Direktkandidat im Raum Freiberg, Flöha, Mittweida, Döbeln aufgestellt worden. Daran und an ihrer Arbeit im Wahlkreis macht sie, eines von zwei Bundestagsmitgliedern der Region, keine Abstriche, so Bellmann gestern.

Ihren Sitz im Kreistag muss sie allerdings aufgeben. Das Gremium entscheidet am 29.März über den Schritt, den die Sächsische Landkreisordnung vorschreibt, bestätigte ein Kreissprecher. Nachrücken soll der Flöhaer Unions-Mann Michael Moosdorf. Seit 2008 im Kreistag, hatte sie mit fast 6000 Stimmen zur jüngsten Wahl das fünftbeste CDU-Ergebnis eingefahren.

Ihren Wohnortwechsel, der nun zum Verlust ihres Sitzes führt, nannte die gebürtige Karl-Marx-Städterin eine "sehr privat-familiäre Entscheidung", die sie und ihr Mann getroffen hätten. So seien sie zum Jahreswechsel nach Dresden gezogen - vorübergehend, wie Bellmann sagt. Der Wechsel sei kurzfristig nötig und die bereits angemietete 58-Quadratmeter-Wohnung verfügbar gewesen. Einzelheiten wollte sie nicht nennen. In einem E-Mail-Rundbrief an CDU-Mitglieder und Öffentlichkeit unterstrich sie, dass dies keine Entscheidung "gegen meinen Heimatort Eppendorf, sondern für meine Familie, genauer gesagt für meine 37-jährige Ehe" war.

Die Mutter einer Tochter mit Abschlüssen unter anderem als Verwaltungsbetriebswirtin und Marketingfachfrau berichtet von vielen Anfragen: Auf ihr Bundestagsmandat, ihre Kandidatur sowie ihre Ämter in der Mittelsachsen-CDU, deren Vize-Chefin Bellmann ist, habe die Entscheidung keine Auswirkung, unterstrich sie in ihrer gestrigen Pressemitteilung. Mit der Information der Öffentlichkeit wolle sie Gerüchten begegnen und ein Zeichen setzen: "In den 25 Jahren als Politikerin hat meine Familie zu oft eine untergeordnete Rolle gespielt."

Wenngleich nicht mehr im Kreistag, so sieht sich Bellmann dennoch in der Region fest verankert: "Ob ich von Eppendorf oder von Dresden aus in meinem Wahlkreis samt Büro in Freiberg, Döbeln und Mittweida unterwegs bin, ist im Riesenlandkreis bedeutungslos", betont sie und verweist darauf, dass man für einen Bundestags-Wahlkreis kandidieren kann, ohne dort zu wohnen. "Prominentes Beispiel ist die Kanzlerin, die in Berlin lebt und in Rügen-Vorpommern antritt."

Ihre Politikerlaufbahn führte Bellmann vom Land- in den Bundestag. Dabei ist sie für ihre Unangepasstheit bekannt geworden. So stimmte sie gegen den Euro-Rettungsschirm und machte mit islamkritischen Äußerungen sowie mit Kritik an der Flüchtlingspolitik von Parteichefin Angela Merkel von sich reden. (grit)