Virus: Geflügel- und Vogelschauen in Mittelsachsen ab sofort untersagt

erschienen am 15.11.2016



Wegen des Vogelgrippevirus hat das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) Mittelsachsen bis auf weiteres die Durchführung von Geflügel- bzw. Vogelschauen im Landkreis untersagt. Wie die Pressestelle des Landratsamtes mitteilt, sei diese Entscheidung die Folge des Erlasses, der gestern durch die Landesdirektion veröffentlicht wurde. Dieser besagt, dass Geflügel sowie alle in Gefangenschaft gehaltenen Vögel anderer Arten, ab sofort in geschlossenen Ställen oder unter einer gesicherten dichten Abdeckung gehalten werden müssen. Der Virus H5N8 ist ein sehr ansteckenden Erregertyp und bei Wildvögelpopulationen vorhanden. Es sei wahrscheinlich, dass infizierte, aber nicht erkrankte Wildvögel den Erreger weiterverbreiten. Deshalb habe das LÜVA diese konsequente Entscheidung getroffen vorrübergehend keine Ausstellungen mehr zu erlauben. Nicht davon betroffen sind Kaninchenschauen. Das Ausstellungsverbot gelte als Vorsorge zum Schutz der Tiere und werde sobald es möglich ist, wieder aufgehoben. Seitens der Landesuntersuchungsanstalt liegen in Mittelsachsen noch keine Informationen zu eingesandten Tieren vor. Es sei bisher auch kein gehäuftes Wildvogelsterben auf dem Gebiet des Landkreises gemeldet worden.

Verendete Vögeln werden zur Untersuchung durch das LÜVA an die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA). Tote Tiere sind im LÜVA am Standort Mittweida, Haus E zu den Öffnungszeiten abzugeben oder zu melden (Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag zusätzlich 13:00-18:00 Uhr). Telefonische Anmeldung unter 03731 7996234 und außerhalb der Dienstzeiten über die Rettungsleitstelle 03731 23107 oder 23556.