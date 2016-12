Vor Heiligabend: Narva verschickt die ersten Kündigungen

Rund 250 Mitarbeiter des in Schieflage geratenen Lampenherstellers müssen gehen. Ein Betroffener hat den blauen Brief bereits im Briefkasten. Mit Kritik an der Firmenleitung spart er nicht.

Von Jochen Walther

erschienen am 17.12.2016



Brand-Erbisdorf. Schöne Bescherung zum Fest: Mit der Weihnachtspost hat die Geschäftsführung des Brand-Erbisdorfer Leuchtstofflampenherstellers Narva in dieser Woche die ersten Kündigungen rausgeschickt. Thomas L.* schüttelt den Kopf. "Das ist brutal. Ich dachte immer, es gibt auch bei dieser Sache so etwas wie Weihnachtsfrieden." Da der Teil des Werks, in dem der Erzgebirger noch bis Ende Februar beschäftigt ist, offensichtlich ausgegliedert oder gar geschlossen werden soll, hatte er schon geahnt, dass auch er den blauen Brief bekommt.

Anfang Dezember war bekannt geworden, dass der Betrieb einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat. 250 Arbeitsplätze der insgesamt 370 sollen abgebaut, die Angebotspalette grundlegend geändert werden. Warum kurz vor Heiligabend die Kündigungen in die Briefkästen der Betroffenen flatterten, dazu wollten sich die beiden Geschäftsführer Olaf Hansen und Stefan Weniger nicht weiter äußern.

Unternehmenssprecherin Kathleen Dräger erklärte aber auf Anfrage, dass jene "Mitarbeiter, die das Angebot, in eine Transfergesellschaft zu wechseln, nicht annehmen, noch im Dezember ihre Kündigung erhalten". Zur Anzahl, wie viele der 250 betroffenen Mitarbeiter bereits die Kündigung bekommen haben und wie viele davon in die Transfergesellschaft wechseln, hielt sich Dräger bedeckt. "Es handelt sich um interne, vertrauliche Angaben", fügte sie an. Wer in die Transfergesellschaft wechselt, werde bis Ende Juni dort weiterbeschäftigt, mit neuem Arbeitsvertrag. Diese Mitarbeiter hätten einem Aufhebungsvertrag zugestimmt. Betriebsratschefin Heike Schädlich zufolge würden etwa 80 Prozent der 250 Mitarbeiter in die Gesellschaft übergehen. Mehr könne sie derzeit nicht dazu sagen.

Und genau das ärgert Thomas L., der Demonstrationen vor dem Werkstor mithilfe des Betriebsrates vermisst habe, um so vielleicht das Ruder in letzter Minute noch herumzureißen zu können. "Wie kann ein bekanntes Traditionsunternehmen wie Narva innerhalb kurzer Zeit derart in Schieflage geraten, dass gleich mehr als die Hälfte der Belegschaft entlassen wird?", fragt sich Thomas L. immer wieder. Immerhin gehört der Mittelsachse seit sage und schreibe 34 Jahren zu dem Großbetrieb, der selbst einst die Wirren der Wende überstand. "Als Geschäftsführung muss man doch strategisch denken, den Markt kennen, auf Nachfrage und Trends rasch reagieren können", hielt sich Thomas L. mit Kritik an der Firmenleitung nicht zurück. Er hat sich einen Anwalt genommen, will nun selbst eine Abfindung einklagen. In die Transfergesellschaft will er nicht.

Von der Politik sei Thomas L. mehr als enttäuscht. "Ich hätte mir mehr Einflussnahme vom Oberbürgermeister und den Landtagsabgeordneten gewünscht", stellte er klar. OB Martin Antonow (parteilos) reagierte prompt: "Unternehmen gehören Gesellschaftern, die entweder sich selbst oder Geschäftsführungen als Entscheider einsetzen. Damit liegen die Geschicke des Unternehmens in dortiger unmittelbarer Verantwortung." Eine Entlassung ist seiner Auffassung nach einschneidend, "umso mehr vor der Weihnacht". Der Rathauschef verstehe die Enttäuschung der Betroffenen und deren Familien. Die Ursachen für das Malheur sieht er aber vor allem bei den "Entwicklungen auf den Märkten".

* Der richtige Name ist der Redaktion bekannt.