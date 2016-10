Vorwurf Insolvenzverschleppung: Prozess gegen Ex-PSW-Chef verschoben

Brand-Erbisdorf. Brand-Erbisdorf. Der Prozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer des Brand-Erbisdorfer Schmiedebetriebes PSW, Matthias Listner, ist am Mittwoch verschoben worden. Die Verhandlung am Landgericht Chemnitz konnte wegen Erkrankung des Angeklagten nicht beginnen. Der Brand-Erbisdorfer muss sich unter anderem wegen Insolvenzverschleppung verantworten.

Seit Frühjahr 2009 ermittelte die Justiz gegen Listner und den weiteren PSW-Geschäftsführer Michael Theerkorn. Die mehr als 100-seitige Anklage ist laut Staatsanwaltschaft Chemnitz schwerwiegend: "Ihnen werden vorsätzliche Insolvenzverschleppung und Betrug vorgeworfen", sagte Staatsanwältin Birgit Friese nach Anklageerhebung im Jahr 2012. So meldete Listner am 3. Februar 2009 auf Druck der Belegschaft Insolvenz an, der Betrieb soll jedoch bereits seit März 2005 seine Verbindlichkeiten nicht bedient haben. Auch beim Betrugsvorwurf geht es laut Staatsanwaltschaft um einen Schaden in Millionenhöhe.

Ein neuer Termin für den Prozessauftakt ist noch nicht bekannt. (ar)