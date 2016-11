Wird Paris Freibergs Partnerstadt?

erschienen am 01.12.2016



Freiberg. Bekommt Freiberg künftig die französische Hauptstadt zur Partnerstadt? Über diese Möglichkeit sprach heute Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) in einem Pressegespräch. Demnach gibt es in Paris Überlegungen, die Partnerstadt Freibergs Gentilly in der Region Île-de-France in die Metropole einzugemeinden. "Wenn das passiert, müssen wir natürlich mit Paris Gespräche aufnehmen", sagte Krüger. Allerdings gebe er zu bedenken, dass eine Partnerschaft vom beidseitigen Engagement lebe. (rict)