2,1 Millionen Euro für Kinder- und Jugendhilfe

erschienen am 27.02.2017



Mittweida. Der Landkreis Mittelsachsen investiert in diesem Jahr rund 2,1 Millionen Euro in die Kinder- und Jugendhilfe. Den entsprechenden Förderplan verschiedener Einzelprojekte haben die Mitglieder des Kreisjugendhilfeausschusses heute Abend beschlossen.

Besonders gefördert wird durch den Landkreis die Schulsozialarbeit. Insgesamt 378.000 Euro fließen an 18 Oberschulen, acht Förderschulen und ein Gymnasium. Erstmals erhält darüber hinaus ein Projekt zur Gewaltprävention der "Mobilen Jugendarbeit Kontrast" finanzielle Unterstützung in Höhe von rund 33.000 Euro. Es ist beim Chemnitzer Regebogenbus-Verein angesiedelt.

Das Angebot richtet sich laut Heidi Richter, Abteilungsleiterin Jugend und Familie in der Kreisbehörde, an Schüler der Klassen eins bis acht an Schulen in den Altkreisen Mittweida und Döbeln sowie an Jugendeinrichtungen. Schwerpunkte des Projekts sind Klassenklimaprojekte, Sozialkompetenztraining, Konfliktbearbeitung und Mobbingprävention. "Hintergrund war, dass sich in Sachsens Schulen selbst sowie auf den Schulgeländen im vergangenen Jahr die offiziell erfassten Straftaten um zirka 400 auf 3832 erhöht haben", so Kreissprecher André Kaiser. (fpe)