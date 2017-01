Abtransport mit Hindernissen: Tieflader mit Bohrgerät bleibt im Schnee stecken

erschienen am 05.01.2017



Frankenberg. Der missglückte Abtransport des riesigen Bohrgerätes von der Baustelle am Frankenberger Baderberg hat am Mittwoch für Aufsehen gesorgt. Aufgrund von Schnee und Glätte war der Tieflader steckengeblieben. Mehrere Versuche, ihn herauszuziehen, schlugen fehl. Laut Bauamtsleiter Michael Thiel wurde die Aktion gegen 23 Uhr abgebrochen. Erst heute gegen 15 Uhr hatte der Lkw-Fahrer dann schließlich Erfolg. Während dieser Zeit war auch die Feuerwehrzufahrt am Mühlgraben gesperrt. Rettungsdienste und Feuerwehr konnten provisorisch über die Altenhainer und Chemnitzer Straße fahren.

Die Stadt lässt den Baderberg derzeit zwischen Mühlbach und Wassergasse inklusive Brücke neu bauen. Die Widerlager der Brücke werden auf insgesamt 22 Bohrpfählen gegründet, 10 auf der Seite Chemnitzer Straße und 12 auf der Seite zum Baderberg. "Alle Bohrpfähle konnten noch vor Weihnachten fertiggestellt werden", so Thiel. Sie sind etwa 5 Meter lang und haben einen Durchmesser von 63 Zentimetern. Das kleine Malheur hat die Zeitpläne laut Baumatsleiter nicht durcheinander gebracht. "Derzeit wird an der Unterführung für Gas und Strom gearbeitet. Der Baderberg einschließlich Straßenbau bis zum Markt soll bis Juni abgeschlossen werden", erklärte Thiel. (ug)