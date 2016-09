Aktion: SchÃ¼ler protestieren gegen Lehrermangel

Aktion: Schüler protestieren gegen Lehrermangel

erschienen am 29.09.2016



Hainichen/Mittweida. In Mittweida und Hainichen haben Schüler gegen den Lehrermangel in Sachsen protestiert. Sie beteiligten sich mit Einzelaktionen am Donnerstagvormittag an dem vom Landesschülerrat initiierten Aktionstag, dessen Höhepunkt eine zentrale Kundgebung in Dresden ist. In Mittweida versammelten sich reichlich zwei Dutzend Schüler aller Klassenstufen in der großen Pause auf dem Schulhof und zeigten auf Plakaten, welchen Beruf sie einmal lernen wollen. Doch sie fragen sich, wie das ohne ausreichend Lehrer und bei häufigem Unterrichtsausfall klappen soll.

Die Gymnasiasten waren in diesem Schuljahr vom Lehrermangel stark betroffen. Über Wochen hinweg konnte in der neunten und zehnte Klasse nur eine Stunde Chemie pro Woche unterrichtet werden, obwohl im Lehrplan zwei vorgeschrieben sind. Denn es fehlte an Chemielehrern. Erst seit wenigen Tagen kann der Unterricht voll abgedeckt werden. Allerdings ist der nächste Engpass schon absehbar: Wie Schulleiter Gerd Becker erklärte, gehen in den nächsten Monaten Lehrer für Deutsch, Biologie und Sport in den Ruhestand. Er hoffe, dass er neue Kollegen an seine Schule bekommt, die die Lücken schließen werden.

An der Hainichener Oberschule formierte sich das Gros der insgesamt 450 Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof zu einem sogenannten traurigen Smiley. Das Foto davon sollte noch heute auf der Webseite www.bildungsretter.de veröffentlicht werden. Auf der Seite, betrieben vom Landesschülerrat Sachsen, wird über weitere Schulaktionen berichtet. (fpe/Jl)