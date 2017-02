Alte Gefahrenstelle bricht erneut auf

Auch in diesem Frühjahr muss das Bankett an der Staatsstraße zwischen Rossau und Ehrenberg repariert werden. Seit Jahren wird dessen Zustand kritisiert, der Ausbau ist geplant. Doch wann die Arbeiten tatsächlich beginnen, ist weiter unklar.

Von Jan Leißner

erschienen am 28.02.2017



Kriebstein. Autofahrer, die auf der Staatsstraße 32 zwischen dem Kriebsteiner Ortsteil Ehrenberg und Rossau fahren, müssen jetzt noch besser auf den Gegenverkehr achten. In Höhe der Ferkelzuchtanlage hat die Straßenmeisterei mehrere Warnbaken aufgestellt, weil das Straßenbankett tiefe Rinnen aufweist.

Es sind erneut Reparaturen nötig, die laut Landratsamt mit einem "größeren Aufwand" verbunden sind. Der Landkreis ist für die Reparatur des Banketts an der S 32 zuständig, will die Arbeiten in Angriff nehmen, sobald es die Witterung zulässt. Nach früheren Angaben des Amtes wurde schon bisher jährlich eine niedrige fünfstellige Summe aufgewendet, um das Bankett wieder in Ordnung zu bringen.

Das Problem ist im Ort längst bekannt. So hat Mario Greif aus Ehrenberg schon mehrfach in den vergangenen Jahren auch öffentlich auf den Ausbau der schmalen Straße gedrängt, auf der auch viele Lkw zu den Papierfabriken in Kriebethal und zur Ferkelzuchtanlage fahren. "Ein Ausbau ist überfällig", hatte Greif schon im Jahr 2015 gefordert. Zwei Jahre zuvor äußerte er ähnliche Kritik in einem Bericht der "Freien Presse". Die jährliche Reparatur des immer wieder zerfahrenen Banketts bezeichnete der Ehrenberger, der seit vielen Jahren mit dem Auto die Trasse befährt, als Steuergeldverschwendung.

Indes hat sich an der Situation bisher nichts geändert: Die Staatsstraße zwischen Rossau und Ehrenberg ist schmal, stellenweise so schmal, dass keine zwei Autos aneinander vorbeikommen. Dass Autos und Lkw auf das Bankett bei Gegenverkehr ausweichen, ist also keine Überraschung. Zudem ist die Trasse für Lkw eine beliebte Abkürzung von der A 4 in Hainichen zu den Papierfabriken Kriebstein. Aus Richtung Rossau ist das Befahren der S 32 durch Lkw erlaubt, in der Gegenrichtung nicht.

Auch die Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) kennt das Problem, mit dem sich schon ihr Vorgänger im Amt auseinandersetzte: "Die Straße ist schmal und nicht für den Lkw-Verkehr ausgelegt", so die Bürgermeisterin. Doch machen kann sie selbst nichts. Denn der Ausbau der Staatsstraße liegt in Verantwortung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Laut dessen Sprecherin Nicole Wernicke ist für den Abschnitt von Rossau bis Ehrenberg die Ausbauplanung in Arbeit. Die Straße soll eine "bestandsnahe Neutrassierung" und eine künftige Fahrbahnbreite von sieben Metern erhalten. Damit wäre das Problem sicher gelöst. Doch die Ausbaupläne in mehreren Abschnitten wurden schon vor Jahren vom Lasuv bestätigt. Zumindest der Ausbau in Rossau von der Kreuzung Hainichener Straße bis zum Abzweig Ehrenberg soll im Juli dieses Jahres beginnen. Zwei Bauabschnitte sind ansonsten noch geplant, räumlich getrennt an der Kreisstraße 8212 (Abzweig nach Höckendorf). Das interne Genehmigungsverfahren für beide Vorentwürfe soll voraussichtlich bis zum Sommer abgeschlossen sein, wie Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke jetzt auf Nachfrage der "Freien Presse" bestätigte. Wann die Arbeiten dann beginnen, ist aber noch unklar. "Auf Grund des sehr frühen Planungsstadiums kann noch keine Aussage zum Realisierungszeitraum benannt werden", so Wernicke.

Mit der Umsetzung der Ausbaupläne würde eine weitere, in Kriebstein längst bekannte Unfallgefahrenstelle entschärft: Der Knotenpunkt zwischen Ehrenberg und Grünlichtenberg am Ortseingang Ehrenberg soll zu einem Kreisverkehr ausgebaut werden. (mit döa)