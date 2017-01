Altmittweida: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

erschienen am 21.01.2017



Altmittweida. Unbekannte sind am Freitagabend in eine Tankstelle auf der Chemnitzer Straße in Altmittweida eingebrochen und haben aus dem Verkaufsraum Tabakwaren entwendet. Laut Polizei drangen die Täter gegen 23.45 Uhr gewaltsam in die Tankstelle ein. Schadensangaben liegen derzeit noch nicht vor. Auch die Menge der gestohlenen Tabakwaren ist noch nicht bekannt.

Nach den bisherigen Ermittlungen flüchteten die Unbekannten nach der Tat mit einem dunklen Pkw, vermutlich einem Mercedes der C-Klasse. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0371/387-3445 zu melden.