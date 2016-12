BMW in Mittweida in Brand geraten - 20.000 Euro Schaden

erschienen am 10.12.2016



Mittweida. Ein BMW ist in der Nacht zum Samstag in der Lauenhainer Straße in Mittweida aus bislang ungeklärtem Grund in Brand geraten. Laut Polizei wurde durch die Hitze des Feuers ein links neben dem BMW geparkter Honda ebenfalls beschädigt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (fp)