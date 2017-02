Bewährungsstrafe für Auto-Attacke am Himmelfahrtstag

erschienen am 23.02.2017



Frankenberg/Döbeln. Ein 22-Jähriger mit niederländischer Staatsbürgerschaft ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Döbeln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Er war am Himmelfahrtstag 2016 auf der Frankenberger Schloßstraße mit dem Auto auf einen jungen Frankenberger zugerast. Der konnte sich mit einem Sprung retten, kollidierte dennoch seitlich mit dem Fahrzeug. Die Großfamilie des Angeklagten, die zur Tatzeit in Frankenberg wohnte, ist mittlerweile innerhalb des Landkreises Mittelsachsen umgezogen.

Der Auto-Attacke war eine tätliche Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern der Großfamilie und einer Gruppe deutscher Männer vorausgegangen. Nach Zeugenaussagen wollten die jungen Leute, die an jenem Vormittag am Haus der Großfamilie vorbeikamen und in Richtung Sachsenburg unterwegs waren, den Männertag feiern. (ule)