Brand in FlÃ¼chtlingsunterkunft in Rossau - VerdÃ¤chtiger festgenommen

Brand in Flüchtlingsunterkunft in Rossau - Verdächtiger festgenommen

erschienen am 06.09.2016



Rossau. Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Rossau ist am Montagabend ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei in Chemnitz am Dienstag mitteilte, wird ein 50 Jahre alter Bewohner verdächtigt, den Brand gelegt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

Das Feuer war im Sanitärbereich der Unterkunft Am Rossauer Wald ausgebrochen. Die Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei sind heute im Einsatz. (dpa/fp)