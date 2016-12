Brandserie hält Stadt in Atem

AltMittweida / Hainichen. Ein ehemaliger Ordnungshüter auf Abwegen. Tankstellenräuber, die Geld und Zigaretten erbeuten, Brandstifter, die Angst und Schrecken verbreiten. Die Polizei in Mittelsachsen hat in diesem Jahr kaum unter Langeweile gelitten. Die "Freie Presse" blickt zurück auf die spektakulärsten Kriminalfälle des sich zum Ende neigenden Jahres.

Ex-Polizist vor Gericht: In schizophrenem Wahn griff ein Ex-Polizist noch bis Anfang des Jahres immer wieder ihm völlig fremde Menschen in Mittweida und Chemnitz an, prügelte auf sie ein, schrie wüste Beleidigungen. Entsetzen herrschte in der Region, als der Ex-Kampfsportler im Januar in Altmittweida einen Busfahrer auf offener Straße zusammenschlug. Im Sommer stand der Ex-Polizist vor dem Chemnitzer Landgericht. Etliche Zeugen schilderten, wie er sie angegriffen hatte. Doch trotz der Schwere der Vorwürfe gaben die Richter dem Mann am Ende eine zweite Chance auf ein Leben in Freiheit. Ein Gutachter hatte festgestellt, dass der Ex-Polizist an einer paranoid-schizophrenen Wahnstörung leidet. Mit auf die Psyche wirkenden Medikamenten wird er nun behandelt. Siegmar Dressel, der Verteidiger des Ex-Polizisten, sagte, dass dadurch mit "hoher Wahrscheinlichkeit kein Rückfall in die Krankheit zu erwarten" sei.

Feuerteufel verbreitet Angst: Besonders in Hainichen heulten immer wieder die Sirenen, hielten mutwillig gelegte Brände Feuerwehren und die Bürger in Atem. Der jüngste Fall: In der Nacht zum 30. Oktober ging ein Gebäude im Gelände des städtischen Bauhofs in Flammen auf. Ob es der vermeintliche Serienbrandstifter war, der seit zwei Jahren in der Gellertstadt zündelt, ist noch nicht klar. Eine zweistellige Zahl an Brandstiftungen im Jahr 2015 und zahlreiche Feuer in diesem Jahr sollen auf sein Konto gehen. Auf die Ergreifung ist eine Prämie von 7200 Euro ausgesetzt. "Trotz dieser hohen Belohnung hat sich leider noch niemand gemeldet, der den entscheidenden Hinweis geben konnte", sagt Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD). Einer der dramatischsten Brände war das Feuer in einem Vierseithof an der Mittweidaer Straße in der Nacht zum 1. Dezember 2015. In diesem Jahr folgte die gute Nachricht: Die Schäden werden beseitigt, am 27. Oktober wurde Richtfest gefeiert. Zwei der vier Wohnhäuser des Hofes waren zerstört worden und werden nun saniert.

Ausraster beim Hexenfeuer: Ein 52-Jähriger hat beim Fest auf dem Rochlitzer Markt in der Nacht des 30. Aprils Festbesucher angepöbelt, einer Frau ins Gesicht geschlagen sowie eine Polizistin getreten, nachdem ihm Beamte einen Platzverweis erteilt hatten. Um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde der damals mit 1,94 Promille erheblich betrunkene Mann in Gewahrsam genommen. Im Herbst wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt. Diesen Freitag nun ist der Mann erneut Thema am Amtsgericht in Döbeln -dieses Mal jedoch als Opfer. Ende August soll ihm ein Königsfelder vor einer Gaststätte mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Schlag gegen Drogenszene: An Gründonnerstag hob die Polizei in Lunzenau eine Hanfplantage aus. Im Haus eines damals 38-Jährigen fanden sich 80 abgeerntete und zum Trocknen aufgehängte Pflanzen. Sechs weitere Hanfgewächse wuchsen in Kübeln heran. Im Sommer bezifferte die Polizei den Wert der fast zwei Kilogramm Marihuana auf etwa 10.000 Euro. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", so Oberstaatsanwältin Burghart.

Überfall 1: Diesen Abend wird die Frau nicht vergessen. Der Dienstschluss naht an jenem 17. April für die Verkäuferin der Total-Tankstelle Augustusburg, als ein vermummter Mann vor ihr steht, ein Messer in der Hand. Er spricht hiesigen Dialekt, bedroht die Frau. Als zwei Kunden kommen, versteckt er sich. Schließlich flüchtet er mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie ein paar Stangen Zigaretten. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen inzwischen eingestellt. Ein Tatverdächtiger konnte nicht ermittelt werden.

Überfall 2: Bei einem anderen Tankstellen-Überfall hoffen die Ermittler. Wieder war es später Abend, wieder sprach der Täter einheimischen Dialekt, wieder ging es um Geld und Zigaretten, wieder wurde eine Verkäuferin bedroht. Diesmal aber, es war der 16. November, mit einer Schusswaffe, und diesmal traf es die Q1-Tankstelle in Flöha. Hier verfolgen die Ermittler eine Spur. Ein silberfarbener Kleinbus, womöglich ein Mercedes, soll an dem Abend auf das Tankstellengelände gefahren sein, kurz neben der Anzeigetafel geparkt haben, ohne dass jemand ausstieg, anschließend auf die B 173 in Richtung Flöha gefahren sein und gegenüber des Tankstellengeländes nochmals kurz in einer Einfahrt angehalten haben. Die Polizei bittet den Fahrer, sich zu melden. (fhob/ule/acr/jpe)