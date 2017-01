Chemnitz/Frankenberg: Noch kein Urteil im Mordprozess

Von Gabi Thieme

erschienen am 03.01.2017



Chemnitz/Frankenberg. Im Prozess gegen einen 89 Jahre alten Mann aus Mittelsachsen wegen Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin ist heute kein Urteil gesprochen worden. Grund für die Prozessverzögerung ist ein persönlicher Notfall in der Familie des Verteidigers, wie die Kammervorsitzende erklärte. Dieser konnte deshalb nur 20 Minuten am Prozess teilnehmen und folglich nicht plädieren.

Ursprünglich waren für diesen siebten Verhandlungstag die Plädoyers von Staatsanwalt, Verteidiger und der vier Nebenklägeranwälte geplant. Danach wollte die Kammer noch ihr Urteil fällen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rentner Mord aus Heimtücke vor. Der zur Tatzeit 88-jährige Angeklagte soll seine ehemalige Partnerin, die sich bereits 2012 von ihm getrennt hatte, am 22. März 2016 mit seinem stillgelegten und eigens dazu präparierten Auto absichtlich angefahren und zu Fall gebracht haben. Die Frau war zu abendlicher Stunde damals mit ihrem Roller auf dem Weg von einer Chorprobe nach Hause. Die 59-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Der aus der Oberpfalz stammende Mann bestreitet Vorwürfe. Er gibt an, die Frau überholt zu haben, um sich mit ihr auszusprechen. Der Prozess soll nun am 17. Januar fortgesetzt werden. An diesem Tag soll auch das Urteil ergehen. Der Fall gilt wegen der hohen kriminellen Energie und des hohen Alters des Angeklagten als außergewöhnlich. Außerdem hatten im Dezember auch noch zwei Töchter des Opfers, die als Nebenklägerinnen auftreten, zusätzliche Beweismittel vorgelegt.