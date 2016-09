Chinaseuche rafft viele Kaninchen dahin

Eine aggressive Virus- Variante bedroht Tierbestände in der Region. In Hainichen und Eulendorf gibt es bereits bestätigte Fälle. Tierärzte raten zu Impfungen.

Von Robin Seidler

erschienen am 20.09.2016



Mittweida. Situationen, wie sie Hans Sachsenröder in den vergangenen Wochen häufig erlebt hat, befürchten derzeit viele Kaninchenzüchter: Der Tierarzt stand kürzlich in Augustusburg vor einem Kaninchenstall und musste eine traurige Bilanz ziehen: Von sieben Tieren haben nur zwei überlebt. Die anderen waren gestorben an der sogenannten Chinaseuche, deren Erreger ein Virus mit dem Namen RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) ist. Verbreitet wird er vor allem durch stechende Fluginsekten, aber auch durch verunreinigtes Futter oder von einem erkrankten Tier zum anderen.

Die Krankheit ist nicht auf den Menschen übertragbar. Doch für Kaninchen ist sie verheerend. Fast alle erkrankten Tiere sterben innerhalb kurzer Zeit qualvoll. Sie sind zuerst apathisch, verbluten innerlich und ersticken meist am eigenen Blut. Die Chinaseuche des Typs RHD gibt es in Deutschland schon lange, inzwischen ist aber über Frankreich der neue Typ RHD V2, der sehr aggressiv ist, in die Bundesrepublik gezogen. Viele Kaninchen verenden binnen kurzer Zeit, auch in der Region Mittweida gibt es Fälle.

"Es ist ein sensibles Thema. Wir haben in unserer Region schon erhebliche Verluste. Wie viele genau, kann keiner sagen, da die Seuche mit den Todesfällen nicht anzeigepflichtig ist", sagt Dietmar Rudolph, der Vorsitzende des Kreisverbandes Mittweida der Rassekaninchenzüchter. Er weist darauf hin, dass das Impfen die erste Pflicht ist. "Doch leider wird bei den Haltern sehr wenig geimpft. Manche impfen nur die Tiere, die sie auch mit zur Ausstellung bringen", so Rudolph. Somit gebe es oft Fälle, bei denen Jungtiere kein Schutz haben, da die Muttertiere nicht geimpft wurden.

Dass das neue Virus nichts Überraschendes für Halter und Züchter sein kann, stellt der Tierschutzbeauftragte des Landesverbandes sächsischer Rassekaninchenzüchter klar: "Das neue Virus tauchte 2010 in Frankreich auf, seit 2013 ist es bei uns. Ich denke, dass 40 bis 60 Prozent der Todesfälle noch auf der klassischen Form des Virus beruhen", sagt Frank Scholz, der zudem Tierarzt ist. Dass es in Deutschland derzeit keinen zugelassenen Impfstoff für den neuen Erreger gibt, lässt er als Ausrede nicht gelten. "Auf Empfehlung der ständigen Impfkommission Veterinärmedizin gibt es ein festes Schema, durch das die Kaninchen für beide Erreger geschützt werden können: Nach einer ersten Impfung muss die zweite nach 21 Tagen erfolgen, die folgenden immer im Abstand von sechs Monaten", erklärt er.

Einen vollumfänglichen Schutz biete diese Art Impfung allerdings nicht, sagt der Mittweidaer Tierarzt Holger Friebel. Er hat mit seinen Kollegen in der Gemeinschaftspraxis diskutiert, ob er einen neuen Impfstoff anfordern soll, der das aggressive Virus bekämpft. Die Tierärzte haben sich eine Ausnahmegenehmigung eingeholt, die es ermöglicht, aus dem Ausland importierte Impfstoffe gegen den RHD V2-Virus anzuwenden. "Wir haben Impfstoff für insgesamt 300 Tiere bestellt", so Friebel. Bei diesem Stoff reicht eine einmalige Impfung, um das Virus zu bekämpfen. Allerdings ist er etwa doppelt so teuer wie die herkömmliche Variante.

Friebel ist selbst Rassekaninchenzüchter in Schönborn-Dreiwerden. Dort werden alle Tiere geimpft. Gerade weil scheinbar aus dieser Richtung das Virus in den Altkreis Mittweida gelangt. "Wir haben bestätigte RHD V2-Fälle in Hainichen und Eulendorf sowie Verdachtsfälle in Greifendorf und Mobendorf", so Friebel. Zu verhindern sei die Ausbreitung der Infektion nur, wenn die hygienischen Standards eingehalten werden. Die Halter haben zwar die Möglichkeit, die verendete Kaninchen zur Landesuntersuchungsanstalt zu bringen. "Dort kann festgestellt werden, an was sie gestorben sind. Doch leider machen das die wenigsten", so Verbandschef Rudolph.

Noch keinen Anlass zur Sorge sieht Heinz Walther vom Kleintierzüchterverein Altmittweida: "Zur großen Freiluftschau in Rochlitz war das noch kein Thema, beim Erntedankfest in Altmittweida auch nicht. Nun steht in Lunzenau eine Jungtierschau an. Allerdings rechne ich damit, dass zur Lipsia in Leipzig eine Impfung gefordert wird." (mit fa)