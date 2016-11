DRK-Tarif-Streit diesmal wohl ohne Streik

Für die gestern aufgenommenen Gespräche sind die Vertreter vom Kreisverband Döbeln-Hainichen und Gewerkschaft Verdi unisono optimistisch, dass man ohne Arbeitskampf zu einer Einigung kommt.

Von Jan Leißner

erschienen am 01.12.2016



Hainichen. Für die rund 550 Beschäftigten des DRK-Kreisverbandes Döbeln-Hainichen haben gestern die Verhandlungen für einen ab April 2017 gültigen Haustarifabschluss begonnen. Diesmal haben sich schon im Vorfeld sowohl der DRK-Kreisverbands-Geschäftsführer Jörg Hirschel wie auch der Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, André Urmann, zuversichtlich gezeigt, dass ein Kompromiss ohne Arbeitskampf möglich ist.

Dabei war die jüngste Tarifauseinandersetzung in diesem Jahr schon einmal eskaliert. Im Januar waren rund 100Beschäftigte in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Erst im Mai einigten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertreter auf einen Haustarifvertrag. Danach wurden die Gehälter der Verbands-Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar 2016 um drei Prozent und in einem weiteren Schritt ab 1. Oktober 2016 um weitere zwei Prozent angehoben. Vereinbart wurde zudem eine Einmalzahlung von 150 Euro pro Vollzeitstelle. Vereinbart worden sei zudem eine schrittweise Angleichung der Gehaltsstrukturen für Mitarbeiter der ambulanten an die stationäre Pflege. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 15 Monaten, also bis März 2017.

"Die Tarifsteigerungen hätten wir auch ohne Streik hinbekommen", sagt Verbandschef Hirschel. Knackpunkt sei gewesen, dass das DRK in den Fachbereichen wie Rettungsdienst und Pflege auf verschiedenen Märkten tätig ist, bei denen die Leistungen des DRK von unterschiedlichen Kostenträgern wie gesetzliche Kranken- und Pflegekassen sowie Kommunen finanziert werden. Vor dem Hintergrund wollte das DRK auch unterschiedliche Tarif-Lösungen für die einzelnen Bereiche erreichen, während Verdi eine Tariflösung für mehrere Berufsgruppen forderte. Das betrifft insbesondere den Rettungsdienst, die ambulante und stationäre Pflege und Mitarbeiterinnen in den vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Kindertagesstätten. Für Letztere hatte das DRK auch mit dem Sächsischen Erzieherverband Tarifverhandlungen geführt, deren Abschluss nun laut Hirschel bis zum Jahr 2018 gelte. Dieser Abschluss sei so orientiert, "dass wir am Arbeitsmarkt um Erzieherinnen werben können".

"Wir haben jetzt positive Signale von Verdi, dass man nun fachbereichsspezifische Verhandlungen führt", sagte der Geschäftsführer. Verdi-Vertreter Urmann geht dennoch davon aus, dass es "schwierige Verhandlungen" werden. Die Gewerkschaft strebe schließlich eine Angleichung der Einkommen im Haustarifvertrag an den DRK-Reformtarifvertrag an. "Uns ist bewusst, dass die Refinanzierung der Kosten des DRK durch die Kostenträger nicht ganz einfach ist", erklärte Urmann. Klar sei ihm auch, dass ein neuer Haustarif für den Kreisverband nicht komplett dem DRK-Reformtarifvertrag entsprechen könne, weil das eine deutliche Steigerung in den Gehältern ausmachen würde. "Der Abstand ist recht groß." Verdi sei es aber wichtig, das Einkommensniveau im Haustarif an den Reformtarif anzugleichen. "Wir müssen auch die Schere zum West-Lohn schließen", so Urmann zum Ziel der Verhandlungen.

Auch er sei zuversichtlich, dass man bei den jetzt begonnenen Verhandlungen ohne Streik einen guten Kompromiss erzielen könne. Auch der Kreisverband dürfte seiner Ansicht nach von einem Anschluss an das Bundestarifniveau profitieren, da sich so die Attraktivität als Arbeitgeber erhöhe und sich leichter Stellen besetzen ließen.