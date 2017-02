Das neue Museum treibt's bunt

Neugierig auf den Inhalt soll die Fassade der geplanten "Zeit-Werk-Stadt" in der Frankenberger Zschopauaue machen. Der Siegerentwurf setzt auf Lichtspiele.

Von Ute George

erschienen am 04.02.2017



Frankenberg. Es soll der Hingucker in Frankenberg werden: das Erlebnismuseum "Zeit-Werk-Stadt" auf dem ehemaligen Lisema-Gelände in der Zschopauaue. Das Preisgericht hat sich deshalb für den Entwurf des Architekturbüros Scheidt Kasprusch aus Berlin entschieden. Gestern Abend übergab Ulrich Menke, Abteilungsleiter Stadtentwicklung, Bau und Wohnungswesen im sächsischen Innenministerium, den mit 20.000 Euro dotierten Siegerpreis sowie weitere Preise.

Das Preisgericht setzte sich neben Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) aus Vertretern der einzelnen Fraktionen des Stadtrates, der Stadtverwaltung, verschiedener Industriezweige und unabhängiger Architekten zusammen. Überzeugt habe laut Sandra Saborowski von der Stadtverwaltung vor allem die Gestaltung der Außenfassade des Siegerentwurfs. Denn die treibt es im wahrsten Sinne des Wortes bunt. "Das Profilglas kann in unterschiedlichen Farben angestrahlt werden", erklärte sie. Da sich das Gebäude im Eingangsbereich der Stadt befinde, ziehe es so die Blicke auf sich. Überhaupt sei es optisch sehr ansprechend. "Der Entwurf ist genau das, was sich das Preisgericht vorgestellt hat", sagt sie. Es biete durch die Öffnung nach außen Transparenz zur Landschaft, und die Sichtbeziehungen seien gegeben. Immerhin waren zwei Anläufe nötig, um eine Entscheidung zu treffen. Laut Sandra Saborowski hatte das Preisgericht bereits Ende des vergangenen Jahres schon einmal getagt, die vorgestellten Entwürfe mussten allerdings noch einmal nachgebessert werden.

"Wir wussten, dass unser Projekt rund ist, wir hatten das Beste rausgeholt", sagte Hermann Scheidt vom Berliner Architekturbüro Scheidt Kasprusch, der sich über den Sieg freute. Bei der Planung sei vor allem auf den Kontext Gartenschau und Gebäude geachtet worden. "Es ist eine Mischung aus rationaler Vorgehensweise und emotionalen Elementen", erklärte er. Die vorhandene Struktur, die von der ehemaligen Lisema-Produktionshalle stehen bleibt, soll dabei genutzt werden. Nebenräume, wie Sanitäreinrichtungen, Technik- und Lagerräume, würden konzentriert, sodass große Räume für die Ausstellung geschaffen werden könnten. Große Fenster, eine gute Belichtung tagsüber, aber auch eine Ausstrahlung nach außen seien in die Pläne eingeflossen. "Wir bauen eine Art große Vitrine, ob sie durchgehend verglast wird, ist aber noch offen", so Scheidt.

"Die ,Zeit-Werk-Stadt' soll ein ganz besonderes Projekt werden und neugierig auf den Inhalt machen", sagt auch Sandra Saborowski. Fünf große Bereiche würden dort untergebracht: Stadtgeschichte, Druckereigeschichte, Geschichte der Zigarrenindustrie sowie der Teppichweberei und das Framo- und Barkas-Museum. "Die Stadt will kein Museum zum Schauen und Staunen", betont Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU). "Wir wollen einen Ort, in dem der Besucher sieht, lernt und selbst tätig wird. Das Erlebnismuseum wird so zur Erlebnismanufaktur." Dieser interaktive Charakter soll die Gäste animieren, immer wieder zu kommen. Laut Bildungsmanagerin Sandra Saborowski ist es eine gute Ergänzung für die "Stadt der Bildung". Denn neben Touristen können und sollen auch die Bildungseinrichtungen der Stadt das Museum nutzen.

Doch zunächst dient das Gebäude während der Landesgartenschau von April bis Oktober 2019 als Blumenhalle und Cateringbereich. Die Eröffnung der "Zeit-Werk-Stadt" ist laut Sandra Saborowski im April/Mai 2020 geplant. "Deshalb haben wir uns gewünscht, dass der Planungsentwurf eine kurze Umbauphase ermöglicht." Die Stadträte sollen zur Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch das Museum per Beschluss auf den Weg bringen.

Laut Sandra Saborowski belaufen sich die Bau- und Baunebenkosten auf etwa 3,5 Millionen Euro. Die Finanzierung soll über Fördermittel aus dem Efre-Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) gesichert werden. Die Stadt plant eine Kofinanzierung aus dem Programm Stadtumbau Ost.

Weitere Preisträger: 2. Preis LH Architekten - Landwehr Henke und Partner, Berlin; 3. Preis Anderhalten Architekten, Berlin; Anerkennungspreise pape und pape Architekten, Kassel und Kolb Ropke Architektenplanungsgesellschaft, Berlin.

Die Ausstellung aller eingereichten Wettbewerbsbeiträge ist noch die nächsten 14 Tage im Ratskeller zu sehen.