Die "Ellipse" wird abgespeckt

Der Pavillon im Frankenberger Friedenspark wird teurer als ursprünglich geplant. Nun soll das Objekt bescheidener ausfallen, um Kosten zu sparen.

Von Ute George

erschienen am 09.03.2017



Frankenberg. Holger Schiemann (Freie Wähler Frankenberg) fand zur Sitzung des Technischen Aussschusses am Dienstagabend deutliche Worte: Als "Edel-Carport" bezeichnete er die neue Variante des Pavillons im Friedenspark. Auch CDU-Stadtrat Andreas Schramm fühlt sich "hinters Licht geführt". Grund: Die "Ellipse von Frankenberg", die neue Mitte im Friedenspark, sollte ursprünglich nur 50.000 Euro kosten. Nachdem die Planungen nun konkretisiert wurden, stellte sich heraus, dass die Kosten bei 170.000 bis 200.000 Euro liegen. Die Stadträte des Technischen Ausschusses beschlossen nach heftiger Diskussion eine abgespeckte Variante, die mit 120.000 Euro immer noch mehr als doppelt so teuer ist.

Laut Bauamtsleiter Michael Thiel hatte die Stadt damals drei Planer mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt. "Für lediglich 500 Euro wurde der Entwurf in Auftrag gegeben. Dafür kann man natürlich keine realistische Kostenschätzung machen", erklärte er. Laut Peter Gerlach von der Auftragsberatungsstelle Sachsen ist in diesem Fall so eine beschränkte Ausschreibung an einen ausgewählten Personenkreis möglich, da der Bagatellbetrag von 50.000 Euro nicht überschritten wurde.

Der Entwurf des Leipziger Architekten Rainer Ilg hatte die Jury überzeugt. Er hatte einen Pavillon in Ellipsenform geplant. Die Ausführung sollte in Edelstahl erfolgen.

"Schon während der Jurysitzung im November 2016 und auch zur Stadtratssitzung im Dezember kamen Zweifel auf, dass die Kosten von 50.000 Euro realistisch sind", erklärte der Bauamtsleiter. Dennoch habe der Architekt auf Nachfragen mehrfach gesagt, dass es möglich sei.

"Ich bin selbst sehr unglücklich darüber", erklärte Architekt Rainer Ilg gegenüber "Freie Presse". Er habe damals seinen Statiker konsultiert, der mit dem Edelstahlmaterial arbeitete. "Er sagte mir, dass es sehr günstig zu erhalten sei", so Ilg. Womit er nicht gerechnet habe sei, dass die Bearbeitung des Materials sehr teuer ist. "Das hat die Kosten in die Höhe getrieben, ich war selbst verblüfft", so Ilg.

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses waren am Dienstagabend jedenfalls in der Zwickmühle. Stadtrat Frank Richter (Die Linke) schlug vor, eine Neuausschreibung vorzunehmen. Doch die koste wiederum Geld, und zudem hätten die Arbeiten im Park bereits begonnen, erklärte Thiel. Die Tiefbaufirma sei vertraglich gebunden, ein Baustopp bedeute Mehrkosten. "Wenn wir es jetzt nicht machen, wird es keine andere Mitte geben, denn dann ist der Park fertig", erklärte auch Gabriele Seelemann vom Markkleeberger Büro Fagus, das den Park plant.

Deshalb soll die "Ellipse von Frankenberg" nun um ein Drittel kleiner als geplant werden. Anstatt aus Edelstahl wird das Dachtragwerk aus Holz mit einer Blechabdeckung. Auch für die Konstruktion soll preiswerterer verzinkter und beschichteter Stahl verwendet werden. "Ich kann den Unmut verstehen", erklärte Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU). Doch er erinnert daran, dass sich vor allem die Schüler einen Pavillon gewünscht haben.