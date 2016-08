Die lÃ¤ndliche Idylle hat auch Haken

Die ländliche Idylle hat auch Haken

Wie ist das Leben in der ländlichen Region zwischen Rossau und Kriebstein? Das wollte die "Freie Presse" in einer nichtrepräsentativen Umfrage wissen. Die meisten leben gern hier, doch es gibt auch Kritik.

Von Ute George

erschienen am 20.08.2016



Rossau/Kriebstein. Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt die Lebensqualität zwischen Rossau und Kriebstein mit überwiegend gut ein. Doch gibt es genug Freizeitangebote? Reichen die Ärzte aus? Wo kann man einkaufen? All das wollte die "Freie Presse" in einer nichtrepräsentativen Umfrage wissen. Mehr als 2500 Fragebögen wurden deshalb verschickt. Die Ergebnisse liegen nun vor:

Familienfreundlichkeit: Hierbei schneidet die Region gut ab. Fast 60 Prozent der Umfrageteilnehmer halten das Angebot an Betreuungsplätzen in den Kindereinrichtungen für überwiegend gut. Etwas Nachholebedarf scheint es noch bei den Spielplätzen zu geben. Immerhin schätzen fast 30 Prozent deren Zustände mit nur befriedigend und sogar überwiegend schlecht ein. Das wurde auch bei den einzelnen Fragebögen immer mal wieder als Kritikpunkt angebracht.

Freizeitmöglichkeiten: Vor allem Gaststätten und Ausflugslokale fehlen vielen Bürgern. Aber auch bei den Freizeitangeboten für Senioren, Familien und junge Menschen gibt es ein großes Defizit laut Umfrage. 78 Prozent schätzen zum Beispiel die Freizeitangebote für Jugendliche mit befriedigend bis überwiegend schlecht ein. Den Zustand des Wander- und Radwegenetzes haben mehr als die Hälfte der Teilnehmer mit überwiegend schlecht bewertet.

Gesundheitsversorgung: Mit der hausärztlichen Versorgung zwischen Rossau und Kriebstein sind mehr als 60 Prozent der Teilnehmer zufrieden. Anders sieht es aber bei den Fachärzten aus. Hier herrscht allgemeiner Mangel. Mehr als die Hälfte der Befragten kritisiert, dass es im Ort und auch in der näheren Umgebung keine Fachärzte gibt. Ähnlich sieht es bei den Wartezeiten auf einen Arzttermin aus. 41 Prozent werteten diese Kategorie mit überwiegend schlecht und 26 Prozent mit befriedigend.

Arbeitsumfeld: Nur 15 Prozent der Umfrageteilnehmer sind zufrieden mit dem Verdienst in Betrieben in der Region. Auch das Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen in Wohngebietsnähe hat in der Umfrage schlecht abgeschnitten. 63 Prozent schätzen es als nur befriedigend und sogar als überwiegend schlecht ein.

Handel und Versorgung: Mal schnell im Ort ein Stück Butter oder ein Glas Marmelade kaufen gehen - das scheint zwischen Rossau und Kriebstein ein echtes Problem zu sein. Fast 70 Prozent der Befragten haben die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs in ihrem Wohnort mit überwiegend schlecht bewertet. "Im Ort kein Bäcker und keine Verkaufsstelle für Lebensmittel", so beschrieben einige Bürger die Situation. Ihnen bleiben meist nur weite Wege, wie über 60 Prozent der Teilnehmer bestätigen. Während in Rossau wenigstens ein großer Lebensmitteldiscounter ist, müssen die Kriebsteiner nach Döbeln, Waldheim oder Burgstädt fahren.

Verkehr: Wochentags scheinen in der Region zwischen Rossau und Kriebstein genügend Busse zu fahren. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer bewertet die Busanbindung unter der Woche mit überwiegend gut bis befriedigend. Anders sieht die Situation am Wochenende aus: 53 Prozent sind unzufrieden. Ebenfalls kritisiert wird in den Fragebögen immer wieder der allgemeine Zustand der Straßen. Vor allem die Einwohner der Gemeinde Rossau klagen über schlechte Wege. Auch die Ortsdurchfahrt in Rossau, derzeit inoffizielle Umleitungsstrecke für die gesperrte Staatsstraße 201 zwischen Mittweida und Rossau, steht in der Umfrage stark in der Kritik.

Ordnung und Sicherheit: Die Einwohner zwischen Rossau und Kriebstein fühlen sich in ihren Orten sicher. Mehr als 70 Prozent der Teilnehmer gaben das in der Umfrage an. Beim Thema Sauberkeit und Ordnung sieht es ähnlich positiv aus. Mehr als 60 Prozent bewerten diesen Punkt mit überwiegend gut. Nur 10 Prozent sind gar nicht zufrieden mit der Ordnung und Sauberkeit in ihrem Ort.

In den kommenden zwei Wochen wird die Mittweidaer Lokalredaktion den Hinweisen und Sorgen der Umfrageteilnehmer nachgehen. Die Artikel finden Sie täglich unter der Rubrik "Wie lebt es sich in Rossau und Kriebstein". Haben wir ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt, vergessen? Dann schreiben sie uns: "Freie Presse" Lokalredaktion Mittweida, Rochlitzer Straße 64 in 09648 Mittweida.

