Döbeln: Dieb schlägt Ladendetektiv nieder

erschienen am 16.12.2016



Döbeln. Ein Ladendieb hat am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt an der Schillerstraße in Döbeln einen Detektiv niedergschlagen. Laut Polizei nutzte er offenbar einen Schlagring.

Den Angaben zufolge hatte der Ladendetektiv den schwarz gekleideten und etwa 25 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie er diverse Waren in seinen Taschen verschwinden ließ. Als er ihn daraufhin ansprach, schlug der junge Mann unvermittelt zu und flüchtete durch ein Parkhaus in unbekannte Richtung. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Angaben zum entstandenen Stehlschaden liegen derzeit noch nicht vor. (fp)