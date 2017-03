Döbeln: Mutmaßlicher Sextäter zerrt 14-Jährige ins Gebüsch - älteres Pärchen kommt zu Hilfe

erschienen am 15.03.2017



Döbeln. Einem älteren Pärchen ist es am Dienstagabend gelungen, in eine Sexualstraftat an einer 14-Jährigen nahe eines Döbelner Spielplatzes einzugreifen und Schlimmeres zu verhindern. Das Mädchen lief gegen 19.15 Uhr einen Wanderweg an der Wappenhenschstraße entlang, wo ein Unbekannter sie ansprach. Als die 14-Jährige nicht darauf reagierte, packte der Mann sie am Arm und zog sie ins Gebüsch. Dort verging er sich an dem Teenager. Wegen der Schreie der 14-Jährigen wurde ein vorbeilaufendes Pärchen auf die Tat aufmerksam und sprach den Sextäter an. Dieser ließ dann von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Stadtzentrum; auch das Pärchen ging anschließend weiter.

Laut des Teenagers ist der mutmaßliche Täter ein "südländischer Typ" zwischen 25 und 30 Jahre, 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen Oberlippenbart und war mit einer weißen Strickjacke, einem grünen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose der Marke "Adidas" und

einem rot-schwarzen Basecap mit weißer Aufschrift bekleidet. Unter Telefon 0371 387 3445 nimmt die Polizei Hinweise zum Täter entgegen. Auch das Pärchen, welches in die Tat eingegriffen hatte, ist bisher unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (fp)