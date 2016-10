DÃ¶beln: Radfahrerin tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt

Döbeln: Radfahrerin tödlich verunglückt

erschienen am 14.10.2016



Eine 53-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag auf einem abschüssigen Waldweg gestürzt. Sie landete in einem Bach. Dabei erlitt die 53-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie am Unfallort starb. (fp)