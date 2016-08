Ex-Polizist aus Altmittweida vor Gericht

erschienen am 29.08.2016



Chemnitz/Mittweida. Brutal, ohne Vorwarnung und ohne ersichtlichen Grund - über Monate hinweg hat ein ehemaliger Polizist in Mittweida und Chemnitz Passanten angegriffen und geschlagen. Dafür muss der 32-jährige gebürtige Kasache, der zuletzt in Altmittweida lebte, sich seit heute vor dem Chemnitzer Landgericht verantworten. Für Aufsehen sorgte ein Vorfall im Januar in Altmittweida. Dort hatte der Ex-Polizist einen Busfahrer auf offener Straße zusammengeschlagen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann an einer paranoiden-schizophrenen Störung leidet und deshalb schuldunfähig ist. Er stelle eine Gefahr für die Allgemeinheit dar.

Der 32-Jährige sagte, dass ihm seine Taten Leid tun würden. Er könne sich kaum an die Vorfälle erinnern, da er Wahnvorstellungen gehabt und Stimmen gehört habe. (fpe)