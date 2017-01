Frankenberg: Vier Menschen bei Auseinandersetzung in Asylunterkunft verletzt

erschienen am 09.01.2017



Frankenberg. Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in die Meltzerstraße in Frankenberg sind am Sonntag vier Syrer verletzt worden. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei informierte, waren vor dem Gebäude etwa 15 Afghanen auf fünf bis sechs Bewohner aus Syrien losgegangen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Angreifer, die unter anderem Holzlatten dabei hatten, bereits geflüchtet. Fünf Tatverdächtige im Alter von 15 bis 18 Jahren konnten jedoch identifiziert werden. (fp)