"Goldener Löwe" könnte auch Wunsch nach Kino erfüllen

Viele Hainichener bemängeln das Fehlen einer Spielstätte für Veranstaltungen, Theateraufführungen und mehr. Der Stadtrat könnte nächste Woche die Weichen für den Innenausbau des einstigen Hotels am Markt stellen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 29.11.2016



Hainichen. Die Hainichener Stadträte stehen am 7. Dezember vor einer schwierigen Entscheidung. Es gilt, festzulegen, in welches Großprojekt Fördermittel aus dem Programm "Brücken in die Zukunft" fließen sollen. Neben der Freibadsanierung oder dem Ausbau des Sportforums favorisiert die Stadtverwaltung die Weiterführung der Arbeiten am "Goldenen Löwen" - also den Umbau des ehemaligen Hotels zu einem Veranstaltungszentrum. Ein solches samt Kino vermissen offenbar viele Hainichener, wie eine nichtrepräsentative Umfrage der "Freien Presse" ergab.

Laut Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) gebe es in Hainichen mit dem ehemaligen Kreiskulturhaus, dem Ottendorfer Gasthof oder dem HKK-Vereinshaus zwar einige Spielstätten. Doch für jede einzelne gebe es bereits eine sehr spezielle wie unterschiedliche Nutzung. Den "Goldenen Löwen", dessen Hülle bereits saniert ist, in den Folgejahren weiter auszubauen und zu einem Veranstaltungszentrum zu entwickeln, erachtet der Stadtchef weiterhin als sinnvoll. "Und zwar keine Sparvariante, sondern eine Variante, die ein breites Veranstaltungsspektrum ermöglicht!", sagt Greysinger. Neben kulturellen Veranstaltungen könnte sich der Bürgermeister dort auch Film-Vorführungen vorstellen.

Knackpunkt, der vor allem die Oppositionsfraktion CDU immer wieder zu Warnungen vor diesem 3,6 Millionen Euro teuren Großprojekt veranlasste, bleibt weiterhin das Fehlen eines geeigneten Betreibers samt Konzept. "Wir haben mit Betreibern aus der Region gesprochen, da zeichnet sich eine Lösung ab", gibt sich Greysinger verhalten optimistisch. Sollte sich der Stadtrat nächste Woche für eine Fortsetzung des bislang eingeschlagenen Weges entscheiden, dann hofft Greysinger, dass nächstes Jahr die Planungen weitergehen und die Innensanierung des "Goldenen Löwen" 2018 beginnen kann. Zuversichtlich ist er auch, dass die vom Kreditgeber geforderten 25 öffentlichen Veranstaltungen pro Jahr zusammenkommen werden. Fünf bis acht davon seien mit Neujahrsempfang, Jugendweihe, Tanzstunden-Abschlussball und Zeugnisübergaben bereits gesichert. "Mit dem Mittelsächsischen Kultursommer wären ebenfalls Veranstaltungen möglich. Und mit der Mittelsächsischen Kulturgesellschaft habe ich auch schon gesprochen", so Greysinger. Sollte das neue Hainichener Kulturzentrum einmal fertig sein, dann kommt für Greysinger das Wichtigste: "Ich hoffe, dass die Leute, die am lautesten schreien, dann auch hingehen."

Dass in Hainichen jemals wieder das Kino an der Bahnhofstraße als Spielstätte wiederbelebt wird, hält der ehemalige Hainichener Filmvorführer Klaus Ebert, wie er sagt, "für völlig illusorisch".