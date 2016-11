Gremium: CDU-Stadtrat legt Mandat nieder

erschienen am 24.11.2016



Frankenberg. CDU-Stadtrat Hans-Joachim Scheppler wird nach 17 Jahren Mitgliedschaft aus dem Frankenberger Stadtrat ausscheiden. Die Stadträte haben zur Sitzung am Mittwochabend seinem Antrag zugestimmt. Scheppler, der zur Zeit erkrankt ist, hatte für seine Mandatsniederlegung wichtige private Gründe angegeben. "Die sächsische Gemeindeordnung lässt zu, das nach so langer Zeit ein Ausscheiden möglich ist", erklärte Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU). Sein Nachfolger für das CDU-Mandat wäre Frank Matolepszy aus Langenstriegis. Er soll nun angeschrieben werden. Stimmt er zu, wird er zur nächsten Stadtratssitzung am 5. Dezember verpflichtet. Seit der Stadtratswahl im Mai 2014 haben damit fünf der 22 gewählten Räte das Gremium verlassen. (ug)