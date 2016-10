Hainichen: Keller-Oberschule mit neuer Leiterin

erschienen am 26.10.2016



Hainichen. Die Keller-Oberschule in Hainichen hat eine Leiterin: Corinna Weinhold hat in der vorigen Woche ihre Bestimmungsurkunde für die seit Schuljahresbeginn vakante Stelle erhalten. Das bestätigte am Mittwoch Lutz Steinert, Sprecher der Sächsischen Bildungsagentur auf Nachfrage der "Freien Presse". In der Schule ist die neue Chefin keine Unbekannte, war sie doch bisher schon der Einrichtung als Lehrerin und Fachberaterin tätig. (fp)