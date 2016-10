Hainichener Gewerbering vor dem Aus

Die Vereinigung der Händler und Gewerbetreibenden erwägt, sich als Verein aufzulösen - wegen des bürokratischen Aufwands. Darüber sollen die Mitglieder 2017 befinden. In lockerer Runde wollen einige aber weitermachen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 27.10.2016



Hainichen. Im Hainichener Gewerbering herrscht so etwas wie Endzeit- und Aufbruchstimmung zugleich. Geht es nach dem Vorstand und einigen Mitgliedern, so soll im nächsten Jahr entschieden werden, den Verein aufzulösen und das Gremium, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, als lose Vereinigung fortzuführen. Die Mitgliederversammlung soll 2017 über diesen Schritt befinden.

"Ich werde nächstes Jahr wegen Arbeitsplatzwechsels nach Rochlitz als Vorstand nicht mehr zur Verfügung stehen", sagte Vereinsvorsitzender Davis Lehmann diese Woche auf einer Zusammenkunft im Gasthaus "Zur Kupferpfanne", zu der zwölf Gewerbering-Mitglieder gekommen waren, um über die weitere Zukunft des Vereins zu beraten. Zudem habe der gesamte Vorstand signalisiert, nicht wieder anzutreten. Zur Mitgliederversammlung war man sich weitestgehend einig, den Vereinsstatus nächstes Jahr aufzuheben, aber trotzdem weiterhin regelmäßige Treffen und Info-Veranstaltungen zu organisieren.

"Aktuell sind wir 23 Mitglieder, wir waren mal über 40", bemängelte Schatzmeister Ben Judas. Die Anzahl der Mitglieder gehe weiter zurück, die Vereinsarbeit mache keinen richtigen Spaß mehr. Und mehr noch: Vorstandsmitglied Karin Brandt, die in der Hainichener Stadtverwaltung die Bereiche Liegenschaften und Wirtschaftsförderung betreut, stellte die Frage, ob der Gewerbering für seine weitere Arbeit den mit dem Vereinsstatus verbundenen bürokratischen Aufwand eigentlich noch brauche. "Wir müssen eine Steuererklärung machen und Hintergrundarbeit leisten. Man kann doch den Verein schließen und sich trotzdem mehrere Male im Jahr treffen, eventuell zu Unternehmerstammtischen", schlug sie vor. Obwohl schon seit über zwei Jahren keine Mitgliedsbeiträge mehr erhoben wurden, gebe es keinen personellen Zuwachs. Es sei Zeit für einen Neuanfang. Dass auch jüngst die Aktivitäten des Vereins merklich nachließen, kritisierte Ralph Martin, der in Hainichen einen Gartenbaubetrieb hat und für die CDU im Stadtrat sitzt. "Zum diesjährigen Händlerherbst gab es eine derart mangelnde Beteiligung des Gewerberings, dass ich überlege, künftig nur noch zwei solcher Feste statt bisher drei - und zwar nur noch im Frühjahr und im Advent - durchzuführen." Wenn sich der Verein auflöse, werde es auch den Händlerherbst nicht mehr geben, kündigte er an.

Vereinsmitglied und Linke-Stadtrat Detlef Wittstock schlug vor, weiterhin ein enges Verhältnis zur Stadt zu pflegen. Denn die Gewerbetreibenden seien auf die Stadt angewiesen und umgekehrt. Zur Mitgliederversammlung war man sich einig, Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) demnächst zu einem Gespräch einzuladen, um die künftige Zusammenarbeit zu besprechen.

Auf Anfrage der "Freien Presse", ließ dieser bereits durchblicken, dass die Hauptinitiative von den Händlern der Innenstadt ausgehen müsse. "Da würde ich mir noch mehr Initiative wünschen." Die Stadt werde aber auch weiter unterstützen. Den Gewerbering ersetzen, das könne sie aber nicht. Die Mitgliederversammlung sprach sich dafür aus, die 4200 Euro in der Vereinskasse vor der Auflösung noch auszugeben beziehungsweise das Geld zweckgebunden für die weitere Arbeit nach dem Aus zu verwenden.