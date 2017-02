Hainichens Kampf gegen die Ruinen ist langwierig und zäh

Bei der Industriebrache Saatgut bahnt sich eine Lösung an. Doch einige ehemalige Wohngebäude erweisen sich als äußerst harte Brocken.

Von Uwe Lemke

erschienen am 11.02.2017



Hainichen. Die in altem Glanz erstrahlte Gompper-Villa an der Hainichener Bahnhofstraße steht für eine erfolgreiche Sanierung. Auch für das Gesindehaus im Park ist eine Lösung in Sicht, da sich ein Interessent für die Sanierung gefunden hat. Ein Abriss der Industriebrache des ehemaligen Saatguts scheint ebenfalls greifbar nahe. Doch bei anderen alten Wohngebäuden klemmt es gewaltig. So hatte erst kürzlich der Stadtrat abgelehnt, das Haus Oederaner Straße 2 zu kaufen. Für die Gellertstraße 50 sucht die Stadt weiterhin nach einem Käufer. In beiden Fällen ist der Denkmalschutz gegen einen Abriss. Die "Freie Presse" zeigt den aktuellen Stand bei drei markanten Gebäuden.

Ehemaliges Saatgut: Das alte Werksgelände an der August-Bebel-Straße ist zum Schandfleck und zur Gefahrenquelle verkommen. Noch seien einige Hürden zu nehmen, doch Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) sieht gute Chancen, dass eventuell im Sommer der Abriss beginnen kann. Seinen Angaben zufolge hatte die Immobilie einer Berliner Liegenschaftsgesellschaft gehört. Über einen Nachlassverwalter sei Einvernehmen erzielt worden, dass die Stadt die Brache für einen Euro kauft. "Zurzeit warten wir auf die Antwort aus dem Innenministerium. Denn die Frage ist, ob wir bei diesem symbolischen Kaufpreis den Abriss gefördert bekommen", nennt der Bürgermeister das aktuelle Problem. Denn die Abrisskosten, die zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro liegen dürften, kann die Stadt ohne Förderung nicht aufbringen. Fließt Geld vom Land und ist die Industriebrache weg, dann soll das Gelände vorerst so liegenbleiben. Über eine Nutzung werde später entschieden.

Oederaner Straße 2: Der Denkmalschutz hatte der Stadt Hainichen vorgeschlagen, das an markanter Stelle am Neumarkt stehende Haus zu kaufen. Doch das hat die Mehrheit der Stadträte in der jüngsten Sitzung abgelehnt. "Weil wir dann die Verantwortung haben. Uns obliegt die Notsicherung und das Abdichten des Daches", begründete Linke-Stadtrat Detlef Wittstock, warum er dem Erwerb des Hauses nicht zustimmen kann. "Wenn wir kein klares Nutzungskonzept haben, können wir es nicht stemmen", sagte er.

"Das Haus war mehrfach in der Zwangsversteigerung, es haben sich keine Kaufinteressenten gefunden", sagte Bürgermeister Greysinger, der es am liebsten abreißen würde. Denn Schandflecken gebe es noch genug in der Stadt. CDU-Stadträtin Monika Bauer sprach sich gegen einen Abriss und für den Erwerb der Immobilie aus. Denn durch Abriss werde das historische Stadtbild negativ verändert, sagte sie und forderte mehr Geduld. Auch ihr CDU-Fraktionskollege Robert Frisch plädierte dafür, dass sich die Stadt des Gebäudes annimmt. Denn der offenbar schlechte Zustand sei seiner Meinung nach herbeigeredet.

Greysinger verweist diesbezüglich auf einen ähnlichen Fall, als CDU-Stadträte den Umbau des "Goldenen Löwen" in ein Kulturzentrum abgelehnt hatten. "Ich frage mich, wie manche Stadträte ticken. Der ,Goldene Löwe' gehört uns. Und wenn wir nichts machen, müssen wir eine Fördersumme im siebenstelligen Bereich zurückzahlen. Aber Geld für eine zusätzliche Immobilie ausgeben, die wir nicht brauchen, das wollen sie", so Greysinger. Wie einer der Miteigentümer des Hauses Oederaner Straße 2, der namentlich nicht genannt sein will, gestern der "Freien Presse" sagte, wolle er sich der Verantwortung für die Immobilie keinesfalls entledigen. "Aber uns fehlen die Möglichkeiten, was daran zu machen", gab er zu. Zudem sei noch ein finanzieller Betrag bei der Bank offen. Die Stadt geht inzwischen davon aus, dass dieses marode Gebäude somit noch weiterhin das Ortsbild prägen wird.

Gellertstraße 50: Für dieses Haus, das der Stadt Hainichen seit 2008 gehört und bei dem der Denkmalschutz ebenfalls etwas gegen einen Abriss hat, sieht Greysinger Probleme. Der Schulweg führe dort vorbei, das Haus sei feucht. "Wenn der Frost raus ist, könnten Teile zusammenbrechen", befürchtet er. Die Stadt habe daher Sicherungspflichten, denen sie nachkommen müsse.