Hochschule: Medien-Prodekan Altendorfer tot

erschienen am 28.11.2016



Mittweida . Einer der Gründungsväter der Medienausbildung an der Hochschule Mittweida, Professor Otto Altendorfer, ist tot. Wie die Hochschule bestätigte, ist der Prodekan nach langer, schwerer Krankheit am Samstag verstorben. Der Hochschullehrer wurde 1995 als publizistischer Gründungsprofessor an die Mittweidaer Bildungseinrichtung berufen und hat hier das "Mittweidaer Modell" der interdisziplinären und praxisorientierten Medienausbildung etabliert. Unter anderem führte er auch die Mitteldeutsche Journalistenschule. Hochschul-Rektor Ludwig Hilmer zeigte sich persönlich berührt: "Ich kannte ihn schon seit dem Studium und bin mit ihm damals an die Hochschule in Mittweida gekommen." In zahlreichen Funktionen und Ämtern an der Hochschule und weit darüber hinaus habe Altendorfer internationale Anerkennung in Wissenschaft, Medien und Politik errungen. Otto Altendorfer wurde 57 Jahre alt. (jl)