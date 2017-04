Identität des Toten am Wasserwerk geklärt

erschienen am 19.04.2017



Frankenberg. Die Polizei hat den am Ostermontag im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg gefundenen Toten identifiziert. Bei ihm handelt es sich um einen 62-Jährigen aus der Region. Bei der Identifizierung halfen der Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann war am Ostermontag tot aus der Spühlrinne am Wasserwerk an der Straße An der Zschopau gefunden worden. Die Polizei ermittelt weiter zur Todesursache, geht aber nicht von einer Straftat aus. (fp)