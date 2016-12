Im Friedenspark entsteht "die Ellipse von Frankenberg"

Modern, minimalistisch und filigran - so soll der künftige Pavillon im Areal zwischen Humboldt- und Parkstraße aussehen. Die Frankenberger Stadträte haben sich für einen Entwurf mit ovalen Kurven entschieden.

Von Ute George

erschienen am 07.12.2016



Frankenberg. Leicht soll er wirken und dennoch eine Unterstellmöglichkeit und ein Aufführungsort werden: Die Stadträte haben zur Sitzung am Montagabend dem Siegerentwurf für den geplanten Pavillon im Frankenberger Friedenspark zugestimmt.

Laut Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) wurden drei Architekturbüros angesprochen. "Eine Jury hat sich dann mit den Planungsvorschlägen beschäftigt und sich einstimmig für einen entschieden." Das Rennen hat Architekt Rainer Ilg aus Leipzig mit seiner schwebenden Dachkonstruktion auf Stahlträgern gemacht.

Er selbst nennt seine geplante Konstruktion "die Ellipse von Frankenberg". Diese Form passe am besten in den Park mit seiner lang gestreckten rechteckigen Form und den Wege-Achsen. Und so sei der Entwurf eine moderne, minimalistische Umsetzung eines klassischen "Monopteros", ein Rundbau mit Säulen, nur dass er nicht rund, sondern elliptisch ist. Das filigrane Dach wird von schlanken Stützen gehalten und erhält in der Mitte eine verglaste Öffnung. Der Pavillon soll aus Edelstahl entstehen und damit vandalismussicher sein.

"Unter dem Schutzdach können die Besucher sowohl sitzen, es können aber auch Veranstaltungen wie Theaterstücke aufgeführt werden", erklärte Ilg. Als Sitzgelegenheiten sind kreisförmig angeordnete Betonbänke mit Holzabdeckung geplant. Da keine Stufen vorgesehen seien, sei der neue Pavillon auch behindertengerecht. Die Stützen sollen in ein umlaufendes Betonfundament eingelassen werden.

Gewünscht hatten sich vor allem die Schüler umliegender Einrichtungen den überdachten Mittelpunkt. Denn auch ein Kunstwerk, Blumenrabatte, ein Springbrunnen, und die Wiedererrichtung der Germania-Statur waren im Gespräch. Nun sollen die Schüler auch in die Gestaltung des Pavillons einbezogen werden. So soll laut Ilg um den Bau ein Mosaikpflaster entstehen, dass von den jungen Leuten mit farbigen Glas- beziehungsweise Keramikscherben gestaltet werden könnte. Den Betonfußboden will der Architekt in einem Weizengelb halten, ebenfalls mit eingestreuten Mosaiksteinen. "Das ist eine sehr intensive, frische und jugendliche Farbe", begründete Ilg.

Auch für die Dachuntersicht hofft der Architekt auf kreative Mithilfe der Schüler. So könnte die Unterkonstruktion mit Stahltafeln verkleidet werden. Diese soll künftig eine Schülerarbeit zieren, zum Beispiel ein Wolkenzug oder eine ähnliche Grafik. "Da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten", erklärte Ilg.

Noch ist allerdings unklar, was die "Ellipse von Frankenberg" kostet. Für die Umgestaltung des Friedensparkes hat die Stadt 400.000 Euro eingeplant. 80 Prozent sollen über Fördermittel finanziert werden. Die Arbeiten im Park laufen bereits und sollen voraussichtlich 2017 abgeschlossen werden. Einige geschädigte Bäume, aber auch nicht in den Park passende Hecken und Sträucher müssen weichen. Dafür soll es aber Neupflanzungen geben.

Geplant ist die Wiederherstellung der historischen Wege mit Schotter. Die historischen Bänke sollen ebenfalls wieder eingebaut werden. Eine sogenannte Spiel- und Erlebnisachse - ein Parcours mit verschiedenen Elementen wie Schwebebalken - könnte den Park laut Planungen des Büro Fagus künftig aufwerten.