Jugendpsychiatrie: Jetzt wächst Verunsicherung in Mittweida

Nachdem die Schließung der Klinik-Stationen in Chemnitz verschoben wurde, scheint nun der Standort am Hauptsitz der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft LMK davon bedroht. Entsprechende Informationen kursierten gestern unter der Belegschaft, wurden aber nicht bestätigt.

Von Jan Leißner und Grit Baldauf

erschienen am 11.11.2016



Mittweida. Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft LMK waren gestern erneut besorgt. Nach Informationen, welche die LMK-Geschäftsleitung intern ausgegeben haben soll, könnte am Monatsende der stationäre Betrieb der KJP am Standort Mittweida eingestellt werden. Das kursierte zumindest gestern unter der Belegschaft.

Landrat Matthias Damm (CDU), der Vorsitzender des LMK-Aufsichtsrates ist, bestätigte diese Informationen über eine mögliche Schließung des KJP-Standortes Mittweida gestern nicht: "Der gesamte Vorgang befindet sich in der Klärungsphase", beantworte Damm eine entsprechende Anfrage der "Freien Presse". Er fügte hinzu: "Sobald wir gesicherte Erkenntnisse haben, werden wir uns äußern." Als vorrangig bezeichnete der Kreisverwaltungschef gestern, kurzfristig Ersatz für die Ärzte zu finden, die ihre Stellen gekündigt haben. "Natürlich haben wir ein Problem, das können wir nicht vom Tisch wischen", räumte Damm ein. "Wir sind dabei, sämtliche anstehenden Fragen bis hin zum Personal zu klären. Nur so können wir entscheiden, wie es für die KJP insgesamt weitergeht."

Mit den jüngsten Nachrichten wächst unter dem Klinik-Personal die Verunsicherung. Das bestätigte gestern auch Verdi-Gewerkschafssekretär André Urmann. Es bleibe unklar, mit welchem Personaleinsatz die KJP weiter betrieben wird.

Erst vor wenigen Tagen war die drohende Schließung der KJP-Station in Chemnitz wegen Ärztemangel bekannt geworden und hatte bei Patienten, deren Angehörigen und Mitarbeitern der LMK zu Unverständnis und Verärgerung geführt. Zwei Tage vor dem für heute angekündigten Aus gab es dann doch noch eine Einigung zwischen der LMK in Mittweida und dem Chemnitzer Klinikum über den vorläufigen Weiterbetrieb der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Dresdner Straße in Chemnitz. Die von der LMK betriebene Einrichtung in Chemnitz bleibt vorerst bis zum 30. November in ihrer jetzigen Form bestehen. Ärzte aus der Erwachsenenpsychiatrie des Klinikums führen die seit Jahren praktizierte und dann aufgekündigte Zusammenarbeit nun zumindest bis Monatsende fort und übernehmen die Nachtdienste.

Die LMK-KJP hält in Chemnitz und Mittweida je 30 Betten, in ganz Chemnitz ist es die einzige KJP-Station. LMK-Geschäftsführer Jens Irmer war gestern für Nachfragen der "Freien Presse" nicht zu erreichen.