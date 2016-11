Jugendpsychiatrie schließt vorübergehend

Bis neues Personal gefunden ist, will die kreiseigene Krankenhausgesellschaft LMK statt Rund-um-die Uhr-Betreuung in Mittweida eine Tagesklinik anbieten. Die Suche nach Fachärzten ist schwierig.

Von Grit Baldauf und Jan Leissner

erschienen am 11.11.2016



Mittweida/Chemnitz. Am Freitag gab es nun auch offiziell die Bestätigung der Nachricht, die die Runde macht in Mittweida: Der Standort der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft LMK wird vorerst bis 30. November geöffnet bleiben. Dann aber schließt nach derzeitiger Lage der Dinge die vollstationäre Betreuung am Hauptsitz des Kreiskrankenhauses in Mittweida - zumindest vorübergehend, bis Ersatz für Ärzte gefunden ist, die gekündigt haben, wie Landkreis-Sprecher André Kaiser entsprechende Informationen von "Freie Presse" bestätigte. "Nach jetzigem Stand wird es bei der Versorgung vorübergehend Einschränkungen geben und die LMK setzt alles daran, dass diese so gering wie möglich sein werden", betonte er. Darüber seien Ärzte, Therapeuten und Pflegepersonal bei Belegschaftsversammlung in Chemnitz und Mittweida informiert worden.

Die LMK-KJP hält in Chemnitz und Mittweida je 30 Betten. Via Ausschreibungen, Personalvermittler, Portale und auf anderen Wegen werde nach Ersatz für das fehlende Personal gesucht, so Kaiser. Mit Blick auf den "sehr großen Facharztbedarf" sprach er von einem schwierigen Prozess. Aktuell aber überlegt Betreiber Landkreis als Besitzer der LMK, ab 1. Dezember die vollstationäre Betreuung nur noch in Chemnitz anzubieten. "Gerade im Hinblick auf die Notfallversorgung ist es wichtig, in einer Großstadt eine Anlaufstation zu haben", so Kaiser zum Hintergrund. Für Mittweida hingegen werde geprüft, vorübergehend eine Tagesklinik statt einer Vollzeitbetreuung anzubieten, um Kinder und Jugendliche in Mittweida zu versorgen. Kaiser sprach von einem vorübergehenden Schritt: Entspanne sich die Ärztesituation, könne die vollstationäre Betreuung sofort wieder anlaufen. "Es wird sichergestellt, dass alle Patienten in Behandlung weiter therapiert werden", so der Kreissprecher.

Erst vor wenigen Tagen war die drohende Schließung der KJP-Station in Chemnitz wegen Ärztemangel bekannt geworden und hatte bei Patienten, deren Angehörigen und Mitarbeitern der LMK zu Unverständnis und Verärgerung geführt. Zwei Tage vor dem für heute angekündigten Aus gab es dann doch noch eine Einigung zwischen der LMK in Mittweida und dem Chemnitzer Klinikum über den vorläufigen Weiterbetrieb in Chemnitz. Die von der LMK betriebene Einrichtung in Chemnitz bleibt vorerst bis zum 30. November in vollem Umfang bestehen. Ärzte aus der Erwachsenenpsychiatrie des Klinikums führen die seit Jahren praktizierte und dann aufgekündigte Zusammenarbeit bis Monatsende fort und übernehmen die Nachtdienste. "Das heißt, bis Ende des Monats ändert sich an der gesamten Kinder- und Jugendpsychiatrie von den Voraussetzungen her nichts und Patienten könnten die notwendige Betreuung und Versorgung erhalten", so Kreissprecher Kaiser.

Grundsätzlich werde die LMK auch weiterhin eine KJP betreiben. Neben der vollstationären Versorgung in Chemnitz und Mittweida gibt es in Riesa eine Tagesklinik mit zehn Plätzen, die von den aktuellen Überlegungen nicht betroffen ist. Die LMK arbeite an einem fachlichen Konzept zur Ausgestaltung der KJP nach dem 1. Dezember, kündigte er an. Er gehe davon aus, dass es übernächste Woche vorliegt.

Unterdessen bestätigte eine Sprecherin des sächsischen Sozialministeriums, dass sich das Ministerium gegenüber der LMK-Führung besorgt gezeigt habe, was insbesondere die Versorgungssituation in Chemnitz betrifft. Den Standort betrachte man als sehr wichtig. Die LMK sei aber nicht aufgefordert, vorübergehend die KJP in Mittweida zu schließen und zunächst den Betrieb in Chemnitz abzusichern. Über diese Entscheidung der LMK sei das Sozialministerium am Donnerstagnachmittag informiert worden. (grit/jl)