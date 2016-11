Kinderpsychiatrie droht das Aus

Die vom mittelsächsischen Kreiskrankenhaus LMK in Chemnitz betriebene Station soll schließen. Der für Patienten und Personal überraschenden Entscheidung folgt jetzt ein Rettungsversuch.

Von Jan Leißner und Grit Baldauf

erschienen am 08.11.2016



Chemnitz/Mittweida. Für Katrin Müller* kam die Nachricht völlig überraschend: Am Freitag soll ihre 13-jährige Tochter die Therapiestation der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) an der Dresdner Straße in Chemnitz verlassen, obwohl die Therapie längst nicht abgeschlossen ist und das Mädchen als suizidgefährdet gilt. Am Montag solle das Mädchen in der Mittweidaer KJP-Station aufgenommen werden.

"Meine Tochter ist hier gut aufgehoben. Doch jetzt bin ich verunsichert, wie es weitergehen soll", sagt die dreifache Mutter. Sie habe erst vorigen Donnerstag von der Psychologin erfahren, dass die Station ihren Betrieb einstellt. Am Tag darauf bekam sie es schriftlich: KJP-Chefärztin Dr. Franziska Zetzschke teilte den Eltern mit, dass die Therapiestation "aufgrund nicht mehr zu gewährleistender ärztlicher Dienstaufgaben" die Behandlung am 11. November beenden müsse. Weitere Schritte sollten die Angehörigen mit ihren Therapeuten vereinbaren. "Meine Tochter hat noch Glück und darf nach Mittweida. Aber was wird aus den anderen, die jetzt entlassen werden?", fragt die Chemnitzerin. Die Folgen sind eine zusätzliche Belastung. Denn um ihre Tochter in Mittweida besuchen zu können, sei sie auf Bus und Bahn angewiesen, müsse einen Tag in der Woche von der Arbeit freinehmen. "Traurig, dass genug Geld da ist für Krankenhausneubauten, und hier wird eine Station für Kinder geschlossen."

Mit Unverständnis haben auch LMK-Mitarbeiter auf die Nachricht der Leitung reagiert. Via offenem Brief bestätigt die Belegschaft, dass die Mitarbeiter vor wenigen Tagen erfahren hätten, dass die Station zum 11. November schließe. "Diese Entscheidung traf uns völlig abrupt und unvorbereitet." Die Mitarbeiter gehen auch auf die Begründung ein, wonach dies wegen Ärztemangels erfolge. "Das sind Tatsachen, die schon länger bekannt sind und keinesfalls überraschend für die Klinikverantwortlichen kamen."

Die Verantwortlichen - die KJP ist Teil der dem Kreis Mittelsachsen gehörenden Krankenhausgesellschaft LMK in Mittweida - bestätigten gestern auf Anfrage den Grund für das drohende Aus. Laut Kreis ist die "Patientenversorgung in Chemnitz" möglich gewesen, weil das Chemnitzer Klinikum Nachtdienste in der KJP mit eigenem Personal abdeckte und so das mittelsächsische Kreiskrankenhaus unterstützte. "Dies ist aber zum 14.November nicht mehr möglich, deshalb suchen wir das Gespräch mit dem Klinikum", so Sprecher André Kaiser. Die LMK-KJP hält in Chemnitz und Mittweida je 30 Betten, in ganz Chemnitz ist es die einzige KJP-Station. Nach früheren Aussagen waren die Behandlungsplätze ausgelastet. Wie viele Patienten und Mitarbeiter betroffen sind, teilte die Leitung nicht mit. Matthias Damm, Landrat und Vertreter des LMK-Besitzers, dem Landkreis, erklärte, dass die Schließung noch nicht entschieden sei. "Wir sind mit dem Klinikum Chemnitz im Gespräch. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen eine Lösung hinbekommen, um den Betrieb der Station in Chemnitz weiter gewährleisten zu können."

Aus dem städtischen Klinikum hieß es gestern auf Anfrage, man werde sich bemühen, am Mittwoch eine Lösung zu finden. Geschäftsführer Dirk Balster äußerte sich besorgt über die "Gefahr, dass die Versorgung auf diesem so wichtigen Gebiet eingestellt wird". Die Kündigung der Nachtdienste begründete er mit Personalmangel der LMK: "Unsere Erwachsenenpsychiater sahen sich wegen des therapeutischen Risikos nicht in der Lage, die unzureichende ärztliche Versorgung durch die LMK weiter durch ihre Nachtdienste aufzufangen."

Zur Hoffnung vieler Mitarbeiter und Patienten, die beim Betrieb einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Chemnitz langfristig auf das Klinikum setzen, sagte Balster: "Wenn wir um Unterstützung gebeten werden, werden wir versuchen, unser Bestes zu tun." Grundsätzlich, so betonte er, sei ein Maximalversorger wie Chemnitz besser geeignet, eine Spezialversorgung wie die KJP vorzuhalten als ein Grund- und Regelversorger wie die LMK.

* Name von der Redaktion geändert