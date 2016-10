Kirchgemeinde Pappendorf mit neuem Pfarrer

erschienen am 23.10.2016



Pappendorf. Pfarrer Thomas Hübner ist am Sonntagnachmittag in Pappendorf mit einem Festgottesdienst in der St.-Wenzel-Kirche offiziell in sein neues Amt eingeführt worden. Zu dieser Ordination waren insgesamt zehn Pfarrer aus der Umgebung gekommen. Etwa 300 Christen feierten den Gottesdienst mit Abendmahl, fast alle folgten danach der Einladung in das Gemeindezentrum "Haus Hoffnung" zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Nach einjähriger Vakanz betreut nun Thomas Hübner die Kirchgemeinden Pappendorf und Bockendorf-Langenstriegis.

Der 34-jährige gebürtige Chemnitzer wohnt mit seiner Frau Katrin und den Kindern Jakob, Ruth und Augustin im Bockendorfer Pfarrhaus. Für Thomas Hübner ist es die erste Stelle als Pfarrer. Das Theologiestudium absolvierte er bis 2012 in Leipzig. (fa)