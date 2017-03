Kriebstein: Papierfabrik beantragt Insolvenz

erschienen am 03.03.2017



Kriebstein. Die Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG (K&N Paper), Kriebstein, steht zum zweiten Mal in der jüngeren Firmengeschichte wegen drohender Zahlungsunfähigkeit unter Insolvenzverwaltung. Auf Antrag des Vorstandes hat das Amtsgericht Chemnitz die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Voraussichtlich im Juni könnte das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Hubert Ampferl am Freitag der "Freien Presse" bestätigte, läuft die Produktion in der Papierfabrik jetzt uneingeschränkt weiter. Die derzeit rund 150 Beschäftigten (einschließlich Auszubildende) müssten jetzt nicht um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bangen. Es gebe keinen Anlass, Stellen abzubauen. Seine Pläne für Produktion und Verkauf reichten bis Jahresende. "Sollten wir nicht kurzfristig einen Investor finden, werden wir das Unternehmen auch längerfristig weiterführen", sagte Ampferl.

Bereits im Jahr 2005 musste das Familienunternehmen im Insolvenzverfahren unter Verwaltung gestellt werden. Das Verfahren konnte dann nach Umsetzung eines Sanierungsplan aber zwei Jahre später wieder aufgehoben werden. Die Situation damals sei mit der heute aber nicht vergleichbar. Der aktuelle Insolvenzantrag sei laut Verwalter Ampferl einerseits eine Folge des ruinösen Preiswettbewerbs auf dem Papiermarkt. So sei der Papierpreis, den Küber & Niethammer im Verkauf seiner Produkte erzielen könne, seit dem vorigen Jahr deutlich gesunken. Gleichzeitig sei der Preis für Altpapier, welches als Rohstoff dient, gestiegen. Die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre hätten das Kriebsteiner Unternehmen zudem Liquidität gekostet. Mit der neuen Anlagentechnik sei das Unternehmen aber für die Zukunft gut aufgestellt.

Das im Jahr 1856 gegründete Unternehmen stellt unter anderem Glanzpapiere her, die man beispielsweise von Werbeflyern großer Handelsketten kennt. Die Produktionskapazität lag zuletzt bei rund 100.000 Tonnen Papier jährlich, der Jahresumsatz bei 55 Millionen Euro. (jl)