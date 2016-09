Kritik an der Bahn: Treppen zwingen zum Schleppen

Der Mittweidaer Bahnhof wird umgebaut, doch ein großes Ärgernis bleibt: Die Bahnsteige werden auch in Zukunft nicht stufenlos erreichbar sein. Denn Pläne, Aufzüge einbauen zu lassen, hat die Bahn nicht.

Von Franziska Pester

erschienen am 24.09.2016



Mittweida/Flöha. Mühsam trägt der Mann sein Fahrrad die Stufen hinauf. Um zum Ausgang des Mittweidaer Bahnhofs zu gelangen, muss er durch eine Unterführung laufen. Die Treppen runter und wieder hinauf heißt es Schleppen. Denn einen Fahrstuhl gibt es nicht. Auch einen oberirdischen Übergang zwischen den Gleisen sucht man vergebens. Was für Fahrradfahrer und Mütter mit Kinderwagen ein Ärgernis ist, stellt gehbehinderte Menschen und Senioren vor ein Problem. Doch in naher Zukunft wird sich daran nichts ändern. Denn obwohl das Bahnhofareal umgestaltet wird, ist die Einrichtung eines barrierefreien Gleisübergangs nicht vorgesehen.

Die Deutsche Bahn, die den Bahnhof betreibt, bestätigt auf Nachfrage der "Freien Presse", dass das Problem bekannt ist. Der Einbau eines Aufzugs an der Unterführung sei jedoch nicht vorgesehen, so ein Sprecher. Aus Sicherheitsgründen sei es auch nicht möglich, einen Fußgängerüberweg, beispielsweise mit Schranke oder Ampel, über die Gleise anzulegen.

Auf die Frage, welche Möglichkeiten Rollstuhlfahrer dann haben, um in Mittweida von einem Gleis zum anderen zu kommen, antwortet der Sprecher: "Hier leider gar nicht, der nächste barrierefreie Bahnhof ist Chemnitz Hauptbahnhof." Allerdings verweist die Bahn auf Service-Angebote für Menschen mit Behinderung und Senioren. Es gebe eine Mobilitätsservice-Zentrale zur Unterstützung. "Die besten Verbindungen werden herausgesucht, die notwendigen Hilfen beim Ein- und Aussteigen organisiert", heißt es. Voraussetzung für die Hilfe sei die Voranmeldung der Fahrt bis 20 Uhr des Vortags.

In der Mittweidaer Stadtverwaltung ist man nicht begeistert davon, dass keine barrierefreien Zugänge zu den Gleisen geschaffen werden. "Das Problem ist bekannt. Wir hatten schon mehrfach Kontakt mit der Bahn, unsere Bemühungen blieben aber bislang ohne Erfolg", sagt Stadtsprecherin Tanja Reißig.

Probleme mit nicht barrierefrei zugänglichen Bahnsteigen gibt es auch in Flöha. Denn auch dort fehlen Aufzüge. Eine Arbeitsgruppe mit dem Leiter der Flöhaer Dr.-Lothar-Kreyssig-Schule für Geistigbehinderte, Hans Fischer, kämpft seit Jahren für den barrierefreien Zugang. Und es gibt Hoffnung: Die Deutsche Bahn hat das Vorhaben in ein Investitionsprogramm aufgenommen, es gibt die Zusage für einen Baubeginn bis 2019.

Der Sozialverband VdK bezeichnet die Situation in Mittweida und Flöha als unbefriedigend. "Sicherlich können mit Hilfe Treppen überwunden werden, das widerspricht jedoch grundsätzlich dem Gedanken der Inklusion, nach dem jeder Mensch am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, und zwar ohne fremde Hilfe", erklärt VdK-Sprecherin Franziska Mosig. Vor allem über die Zustände in Mittweida ärgert sich der Verband. Denn ab Oktober sollen es die Bahnen des Chemnitzer Modells den Fahrgästen ermöglichen, ohne umzusteigen bis in die Chemnitzer Innenstadt zu fahren. "Die Bahnen selbst sind barrierefrei, aber die Betroffenen kommen zumindest in Mittweida nicht auf den Bahnsteig", so das Fazit des VdK.

Der Verband, der eigenen Angaben zufolge in Sachsen reichlich 19.000 Mitglieder hat, fordert, dass die Bahn den Umbau der Bahnhöfe im Sinne der Barrierefreiheit vorantreibt. Dafür müsse der Bund 300 Millionen Euro pro Jahr an Zuschüssen bereitstellen. "Nach unseren Erkenntnissen ist zurzeit nur jeder zweite Bahnhof in ganz Deutschland barrierefrei, das ist viel zu wenig", so Mosig. Derzeit laufe zwar ein Modernisierungsprogramm für Bahnstationen im ländlichen Raum, über das 160 Millionen Euro Fördergeld für den Umbau von Bahnhöfen bereitgestellt werden. Allerdings trage der Bund jeweils nur die Hälfte der Kosten, die beim Umbau anfallen, die andere Hälfte müsse von den Ländern gezahlt werden. (mit mbe)